«الصعيد للمقاولات» تقفز بإيراداتها إلى مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى،ارتفاع إيرادتها إلى مليار جنيه تقريبا خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 718.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم الصعيد العامة للمقاولات المرسلة للبورصة الأحد ارتفاع تكاليف نشاط الشركة إلى 915.8 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بتكاليف بلغت 613 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافى الربح المجمع إلى 81.8 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بصافى ربح بلغ 73.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 (ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة).

الصعيد العامة للمقاولات تسجل مبيعات بقيمة 487 مليون جنيه فى الربع الأول

وكشفت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 35.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح بلغ 34.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 487.6 مليون جنيه خلال الربع المشار إليها، مقارنة بمبيعات بلغت 317.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالى السابق 2021.

كما سجلت الشركة صافى ربح بلغ 81 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 76 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.54 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 830 مليون جنيه خلال العام السابق 2020،وفقا للقوائم المجمعة المرسل للبورصة سابقا.

الصعيد تتعاقد على أعمال إنشائية بمدينة سوهاج بقيمة 700 مليون جنيه

وتعمل الصعيد العامة للمقاولات فى السوق المصرى منذ عام 1964، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 1997، وأعلنت الشركة فى 2 يناير الماضى عن حصولها على عقد أعمال إنشائية جديدة بمدينة سوهاج بقيمة 700 مليون جنيه تقريبا.

وأفصحت الشركة في 20 ديسمبر الماضي عن حصولها على مشروع مقاولة ضخمة بطريق الإسناد أيضا تختص بأعمال بنيية تحتية بقيمة تقديرية 1.37 مليار جنيه.

كما أفصحت في سبتمبر الماضي عن حصولها على مشروع مقاولة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة 130 مليون جنيه بمدة تنفيذ خمسة أشهر وفقا لبيان مرسل للبورصة آنذاك بتاريخ (27 سبتمبر).

ووقعت الصعيد العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين ،ففى 27 يوليو 2021 تعاقدت على أعمال مشروعين أحداهما بمحافظة سوهاج والآخر بمدينة العبور بقيمة إجمالية قدرها 168.3 مليون جنيه.

كما تعاقدت فى فبراير 2021 على أعمال بمدينة الأقصر الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون جنيه، كذلك تعاقدت فى 31 يناير 2021 على أعمال إضافية بمدينة قنا الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.

وفى مايو 2021 تعاقدت على على مشروع مقاولة لإنشاء مبنى إدارى وخدمى بقيمة إجمالية قدرها 69.3 مليون جنيه، كما سبقها الإفصاح عن تعاقد بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 279 مليون جنيه.

إصدار أول سندات توريق للشركة بقيمة 332 مليون جنيه يناير الماضى

المجموعة المالية هيرميس

وأعلنت الصعيد العامة للمقاولات فى 2 يناير الماضى إصدار أول سندات توريق لها ولشركاتها التابعة بقيمة إجمالية قدرها 332.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة الرقابة المالية وافقت على برنامج الإصدار بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.

ويشمل البرنامج إصدار سندات توريق بقيمة 31 مليون جنيه لصالح الصعيد للمقاولات، بينما يشمل 301.6 مليون جنيه لصالح الشركات الشقيقة.

وتستهدف الشركة من هذه السندات توفير سيولة نقدية لاستخدامها في تمويل خطة توسعية في مجال التطوير العقاري.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير المرتب والمروج والضامن التغطية لصفقة الإصدار وفقا للإفصاح.

وتلجأ شركات العقارات عادة إلى إصدار سندات توريق بضمان مشروعاتها كإحدى بدائل التمويل المتاحة أمامها لتوفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأصدرت عدة شركات مُدرجة في البورصة المصرية بقطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية غير المصرفية سندات توريق بمبالغ مختلفة خلال العامين الماضيين.

وتضم قائمة هذه الشركات،بالم هيلز ، عامر جروب ،مدينة نصر للإسكان والتعمير،جى بى أوتو،رواج للسيارات.،التوفيق للتأجير التمويلى ،إضافة إلى شركات أخرى.