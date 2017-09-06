الصعيد للمقاولات تضيف نشاط الاستيراد والتصدير

رجب عزالدين أعلنت ادارة البورصة المصرية عن تقدم شركة الصعيد العامة للمقاولات بمستندات تعديل الغرض وتخفيض رأس المال المصدر و قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع (زيادة مجانية) . ومن المقرر تعديل غرض الشركة، بإضافة نشاط القيام بأعمال الاستيراد والتصدير. كما تستهدف الشركة تخفيض رأس المال

رجب عزالدين

أعلنت ادارة البورصة المصرية عن تقدم شركة الصعيد العامة للمقاولات بمستندات تعديل الغرض وتخفيض رأس المال المصدر و قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع (زيادة مجانية) .

ومن المقرر تعديل غرض الشركة، بإضافة نشاط القيام بأعمال الاستيراد والتصدير.

كما تستهدف الشركة تخفيض رأس المال المصدر من 665.3 مليون جنيه إلى 665.2 مليون جنيه بتخفيض قدره 46687 جنيه بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه وذلك بإعدام الرصيد المتبقي بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة بعدد 46,687 سهم.

كما قررت الشركة زيادة رأس المال المصدر من 665.2 مليون جنيـه ( وذلك بعد تخفيض رأس المال أعلاه ) إلى 7.9.6 مليون جنيه بزياده قدره 44.3 مليون جنيه موزعة على عدد 44.3 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم.

ومن المقرر تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة والاحتياطي القانونى الظاهر بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2016 و ذلك بتوزيع سهم مجانى لكل خمسة عشر سهما( بواقع 0.067 سهم مجاني تقريبا لكل سهم أصلي ) .

وقالت إدارة البورصة إنها تلقت تلك المستندات المقدمة من الشركة وجارى فحصها، واستكمالها و عرضها على لجنة القيد



