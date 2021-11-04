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«الصعيد للمقاولات» تشتري 500 ألف سهم خزينة بجلسة الأربعاء

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار عن شراء 500 ألف سهم خزينة من أسهم الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء. وقالت شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري”، ان “الهيئة الهندسية” قد أسندت إليها مشروع مقاولة جديد. وذكرت الشركة أن القيمة التقديرية…

مصطفى طلعت 11:56 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 11:56 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار عن شراء 500 ألف سهم خزينة من أسهم الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء.

وقالت شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري”، ان “الهيئة الهندسية” قد أسندت إليها مشروع مقاولة جديد.

وذكرت الشركة أن القيمة التقديرية للمشروع الجديد 130 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 5 أشهر.
وأشارت إلى أن الشركة تسلمت أمس خطاب حسن النوايا للقيام بالبدء في إجراءات تنفيذ المشروع بالكامل.

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وكانت  الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها على عدد 2 مشروع مقاولة جديد بقيمة إجمالية بلغت 168.4 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن المشروع الأول إنشاء مبنى إداري خدمي بمدينة سوهاج بقيمة تعاقدية 88.29 مليون جنيه.

وأضافت أن المشروع الثاني إنشاء مبنى إداري خدمي بمدينة العبور بقيمة تعاقدية بلغت 80.15 مليون جنيه.

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وحققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 34.17 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 317.84 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 204.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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