الصعيد للمقاولات تشترى 1.6 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية

الصعيد العامة للمقاولات تفصح عن عملية جديدة فى البورصة المصرية

أفصحت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى اليوم الخميس عن تنفيذ عملية شراء جديدة لنحو 1.64 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية.

وقالت الصعيد للمقاولات فى بيان للبورصة إن حجم ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 7.91% من إجمالي الأسهم.

ونفذت الشركة عدة عمليات على ملايين الأسهم خلال الفترة الماضية، وبلغ حجم ما اشترته خلال الأسبوع الماضى حوالى 7 ملايين سهم.

الصعيد للمقاولات نفذت عمليات بعدد 4.9 مليون سهم فى ثلاث جلسات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

وأفصحت الصعيد العامة للمقاولات عن تنفيذ عملية على 2.3 مليون سهم خزينة. بجلسة بجلسة الأحد ، كما نفذت عمليتين على 1.2 مليون سهم و1.4 مليون سهم بجلستى الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لمواجهة تداعيات كورونا.

ويبلغ رأسمال الصعيد للمقاولات 761.9 مليون جنيه موزعة على 761.9 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وسهلت الرقابة المالية فى مارس الماضى، عمليات شراء أسهم الخزينة، بالنسبة للشركات لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة إلى شراء كميات مختلفة من أسهم الخزينة لدعم أسعار الأسهم المدرجة والمتداولة فى البورصة المصرية.

وتشمل الشركات التي أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة الكويتية وآخرون.



الصعيد تبادلت ملايين الأسهم مع بايونيرز القابضة فى مايو

ونفذت بايونيرز القابضة فى 17 يونيو الماضى، صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تشمل، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

وجرت المبادلة على 126.2 مليون سهم من أسهم الصعيد العامة للمقاولات بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 50.9% .

كما استجاب 83.9 مليون سهم فى شركة الجيزة العامة للمقاولات ،لترتفع نسبة ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 73.2%.

بينما بلغت الاستجابة فى شركة الكابلات الكهربائية المصرية 73.3 مليون سهم ،لتصل نسبة ملكية بايونيرز إلى 78.5%.

أما شركة المتحدة للإسكان والتعمير فقد استجاب 34.3 مليون سهما لتبلغ نسبة ملكية بايونيرز 50.3% .

بينما استجاب 13.5 مليون سهم فى شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لترتفع ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 90% .

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

كما أن لدى بايونيرز حصص حاكمة فى شركات أخرى، منها رؤية القابضة، ولوتس للفنادق.

وتملك حصصًا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف