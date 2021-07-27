الصعيد للمقاولات تتعاقد على مشروعين بقيمة 168 مليون جنيه أحدهما بسوهاج

الصعيد العامة للمقاولات تفصح عن تفاصيل مشروعين جديدين

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن تعاقدها على أعمال مشروعين أحداهما بمحافظة سوهاج والآخر بمدينة العبور بقيمة إجمالية قدرها 168.3 مليون جنيه.

وقالت الصعيد للمقاولات فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن المشروع الأول يختص بمقاولة إنشاء مبنى إدارى وخدمى بمدينة سوهاج بقيمة 88.2 مليون جنيه.

ويختص المشروع الثانى بإنشاء مبنى إدارى وخدمى بمينة العبور بقيمة 80.1 مليون جنيه. ولم يذكر الإفصاح إسم الجهة أو الجهتين المتعاقد معها .

ووقعت الصعيد العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى والشهور الأولى من العام الحالى 2021.

الصعيد للمقاولات تتعاقد على مشروع بالأقصر بقيمة 400 مليون جنيه

السوق العقارى

وأفصحت الصعيد فى فبراير الماضى عن تعاقدها على أعمال بمدينة الأقصر الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون جنيه، وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك (14 فبراير)، إن هذا العقد يختص بمقاولة جرى الحصول عليها بطريقة الإسناد.

كما أفصحت الشركة فى 31 يناير الماضى عن تعاقدها على أعمال إضافية بمدينة قنا الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه ،وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الأعمال مكملة لتعاقد سابق بنفس المشروع فى 30 نوفمبر الماضى.

وبلغت قيمة المشروع السابق 190 مليون جنيه، بما يعنى ارتفاع إجمالى أعمالها بمدينة قنا الجديدة إلى 390 مليون جنيه بعد الإضافات الجديدة.

وتعاقدت الصعيد للمقاولات فى مايو الماضى على مشروع مقاولة لإنشاء مبنى إدارى وخدمى بقيمة إجمالية قدرها 69.3 مليون جنيه.

الصعيد تعاقدت على مشروع فى يناير بقيمة 279 مليون جنيه

كما تعاقدت فى 14 يناير الماضى على مشروع بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 279 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا المشروع يختص بإنشاء محطة تنقية مياه بمحافظة الأقصر بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميا.

وقال صبرى سلامة، العضو المنتدب، فى تصريح سابق، لـ«المال»، إن شركته تتفاوض على مرحلة أخرى تضم 3 مشروعات تابعة للمعونة الأمريكية لاستكمال محطات التحلية ومعالجة المياه فى سيناء والصعيد باستثمارات 300 مليون يورو.

وأشار “سلامة” إلى أن شركته تصنع جزءًا كبيرًا من المعدات، إضافة إلى استيراد جزء آخر من الخارج، ومنها “الطلمبات والفلاتر”.

كما كشف العضو المنتدب عن تفاوض شركته على اقتناص أعمال مقاولات لعدة مشروعات في العين السخنة.

وقال سلامة، فى وقت سابق، إن سوق مقاولات محطات التحلية ظهر بقوة فى مصر خلال الـ8 سنوات الماضية ضمن أنواع جديدة من المقاولات.

ونفذت الصعيد للمقاولات مشروع «سكنى تجارى إدارى» يضم 4 مبان بالمنطقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2020، باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها 34.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 20.1 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 317.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 204.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة 269.5 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 171.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع أرباح الشركة إلى 80 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 43.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 830.3 مليون جنيه جنيه عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 837.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.