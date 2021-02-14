«الصعيد للمقاولات» تتعاقد على أعمال في الأقصر الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه

الصعيد العامة للمقاولات تفصح عن إسناد أعمالها جديدة إليها بمبلغ ضخم

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى اليوم الأحد، عن تعاقدها على أعمال بمدينة الأقصر الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون جنيه.

وقالت الصعيد العامة للمقاولات فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا العقد يختص بمقاولة جرى الحصول عليها بطريقة الإسناد.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل حول ماهية عقد المقاولة (سكنى أم إدارى أم تجارى أم سياحى)، كما لم يشر إلى الجهة المسندة للمشروع.

ووقعت الصعيد العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات مختلفة خلال الشهور الماضية بملايين الجنيهات.

الصعيد العامة للمقاولات تعاقدت على أعمال بقنا بقيمة 200 مليون جنيه

وأفصحت الشركة فى 31 يناير الماضى عن تعاقدها على أعمال إضافية بمدينة قنا الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الأعمال مكملة لتعاقد سابق بنفس المشروع فى 30 نوفمبر الماضى.

وبلغت قيمة المشروع السابق 190 مليون جنيه، بما يعنى ارتفاع إجمالى أعمالها بمدينة قنا الجديدة إلى 390 مليون جنيه بعد الإضافات الجديدة.

وتعاقدت الصعيد للمقاولات فى مايو الماضى على مشروع مقاولة لإنشاء مبنى إدارى وخدمى بقيمة إجمالية قدرها 69.3 مليون جنيه.

الصعيد للمقاولات تعاقدت على مشروع بالأقصر بقيمة 279 مليون جنيه

كما تعاقدت فى 14 يناير الماضى على مشروع بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 279 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا المشروع يختص بإنشاء محطة تنقية مياه بمحافظة الأقصر بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميا.

وقال المهندس صبرى سلامة، العضو المنتدب، فى تصريح سابق، لـ«المال»، إن شركته تتفاوض على مرحلة أخرى تضم 3 مشروعات تابعة للمعونة الأمريكية لاستكمال محطات التحلية ومعالجة المياه فى سيناء والصعيد باستثمارات 300 مليون يورو.

وأشار “سلامة” إلى أن شركته تصنع جزءًا كبيرًا من المعدات، إضافة إلى استيراد جزء آخر من الخارج، ومنها “الطلمبات والفلاتر”.

كما كشف العضو المنتدب عن تفاوض شركته على اقتناص أعمال مقاولات لعدة مشروعات في العين السخنة.

وقال سلامة، فى وقت سابق، إن سوق مقاولات محطات التحلية ظهر بقوة فى مصر خلال الـ8 سنوات الماضية ضمن أنواع جديدة من المقاولات.

ونفذت الصعيد للمقاولات مشروع «سكنى تجارى إدارى» يضم 4 مبان بالمنطقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2020، باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.

ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 70% فى تسعة أشهر

العقارات

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 70% إلى78.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 46.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 637 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 600 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأفصحت الصعيد للمقاولات 17 فى مايو الماضى عن بيع بعض المساحات بمبنى “دارنا ” الإدارى المملوك لها بمنطقة القطامية بقيمة إجمالية 140.3 مليون جنيه.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى بيع قطعة أرض مملوكة لها بزمام شبرا الخيمة بمساحة 7471 مترا مربعا.

وطرحت الشركة فى 3 مارس الماضى، تلك القطعة فى مزاد علنى، وتدرس حاليا عدة عروض مقدمة لشرائها.

وتقع تلك القطعة بحوض الاستاذ- نمرة 3، بالقطعة رقم 64 حرف ك، على ترعة الشرقاوية بزمام شبرا الخيمة.

وقالت الشركة آنذاك إن قطعة الأرض معروضة للبيع بما عليها من إنشاءات ومبان، وسيتم الإفصاح عن نتائج دراسة العروض فور البت فيها.