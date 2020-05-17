«الصعيد للمقاولات» تبيع جزءًا من مبنى إداري بالقطامية بقيمة 140.3 مليون جنيه

الصعيد للمقاولات تفصح عن بيع جزء من مبنى إدارى

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى اليوم الأحد عن بيع بعض المساحات بمبنى “دارنا ” الإدارى المملوك لها بالقطامية بقيمة إجمالية 140.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مختصر للبورصة إن هذا المبنى مقام على القطعة 35 من القطعة رقم 4 استثمار القطامية، ولم تذكر الشركة تفاصيل أخرى.

وأعلنت الصعيد للمقاولات الخميس الماضى عن تعاقدها على مشروع مقاولة لإنشاء مبنى إدارى وخدمى بقيمة إجمالية قدرها 69.3 مليون جنيه.

وتدرس الصعيد للمقاولات فى الوقت الحالى بيع قطعة أرض مملوكة لها بزمام شبرا الخيمة بمساحة 7471 مترا مربعا.

وطرحت الشركة فى 3 مارس الماضى تلك القطعة فى مزاد علنى ، وتدرس حاليا عدة عروض مقدمة لشرائها.

وتقع تلك القطعة بحوض الاستاذ- نمرة 3، بالقطعة رقم 64 حرف ك، على ترعة الشرقاوية بزمام شبرا الخيمة.

وقالت الشركة إن قطعة الأرض معروضة للبيع بما عليها من إنشاءات ومبان، وسيتم الإفصاح عن نتائج دراسة العروض فور البت فيها.

الصعيد للمقاولات تنفذ مشروعًا في العاصمة الإدارية بقيمة 300 مليون جنيه

وتعتزم “الصعيد للمقاولات” الانتهاء من إنشاءات مشروع «سكنى تجارى إدارى» يضم 4 مبانٍ بالمنطقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2020، باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.

وقال المهندس صبرى سلامة، العضو المنتدب للصعيد للمقاولات، إن الشركة انتهت من 70% من المشروع وتنفذ حاليًّا 3 مشروعات لتحلية المياه فى سيناء، بتكلفة تصل إلى حوالى 108 ملايين جنيه للمرحلة الأولى.

العضو المنتدب: نتفاوض على ثلاثة مشروعات فى سيناء والصعيد

صبرى سلامة العضو المنتدب للشركة

وأضاف” سلامة” فى تصريح سابق، لـ«المال»، أن شركته تتفاوض حاليًّا على مرحلة أخرى تضم 3 مشروعات تابعة للمعونة الأمريكية لاستكمال محطات التحلية ومعالجة المياه فى سيناء والصعيد باستثمارات 300 مليون يورو.

وأشار “سلامة” إلى أن شركته تصنع جزءًا كبيرًا من المعدات، بالإضافة إلى استيراد جزء آخر من الخارج، ومنها “الطلمبات والفلاتر”.

كما كشف العضو المنتدب عن تفاوض الشركة حاليًّا لاقتناص أعمال مقاولات لعدة مشروعات في العين السخنة.

وقال سلامة، فى وقت سابق، إن سوق مقاولات محطات التحلية ظهر بقوة فى مصر خلال الـ8 سنوات الماضية ضمن أنواع جديدة من المقاولات.

وارتفع صافى أرباح الشركة إلى 46.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 60.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 600 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 542.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.