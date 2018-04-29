«الصعيد للتربية» تخطط لرفع محفظة قروضها إلى 36 مليونًا

■ تخطط للحصول على تمويل بقيمة 20 مليون جنيه ■ أبواليمين: افتتاح 4 مكاتب بالقرى.. ونخطط للتحول إلى فئة «أ» المال - خاص تخطط جمعية الصعيد للتربية والتنمية - تقع ضمن فئة ب - لرفع محفظة قروضها إلى 36 مليون…

■ تخطط للحصول على تمويل بقيمة 20 مليون جنيه

■ أبواليمين: افتتاح 4 مكاتب بالقرى.. ونخطط للتحول إلى فئة «أ»

المال – خاص

تخطط جمعية الصعيد للتربية والتنمية – تقع ضمن فئة ب – لرفع محفظة قروضها إلى 36 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2018.

قال عماد جميل، مدير القروض بالجمعية لـ«المال»، إن محفظة قروض الجمعية تقدر حاليًا بنحو 16 مليون جنيه، ولدينا خطة للوصول بها إلى 36 مليونا، بنهاية العام الحالى عبر الحصول على تمويلات بنكية.

وأشار جميل إلى أن الجمعية تجرى مفاوضات فى الوقت الراهن مع بنكى الأهلى المصرى والتعمير والإسكان، للحصول على تمويلات تقدر بنحو 20 مليون جنيه بواقع 10 ملايين من كل منهما، لافتا إلى أن المفاوضات مع «الأهلى» تسير بشكل أسرع وقد يتم الحصول على القرض قريبًا.

فى سياق متصل، قال مجدى أبواليمين، نائب مدير القروض، ومدير فرع الجمعية بمحافظة الأقصر، إن الجمعية نجحت فى افتتاح 4 مكاتب جديدة بعدد من قرى الصعيد ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 8 فروع ومكتب.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل فى السوق المصرىة منذ عام 2001، وحصلت على التراخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الجمعية تقع حاليًا ضمن فئة ب.

وتابع: «لدينا خطة للتحول إلى فئة أ خلال الأعوام القليلة المقبلة»، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم خدمات غير مالية كبيرة لعملائها بالشراكة مع مؤسسات دولية.

وأكد نائب مدير القروض، ومدير فرع جمعية الصعيد للتربية والتنمية بمحافظة الأقصر أن الخدمات غير المالية ساهمت بشكل كبير فى خفض نسب التعثر لدى العملاء، لافتًا إلى أن نسب التعثر فى محفظة قروض الجمعية لا تذكر على الإطلاق.