الصعيد للتأجير التمويلى تضيف نشاط التخصيم اعتبارا من الربع الثانى

رجب عزالدينقالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن شركتها التابعة "الصعيد للتاجير التمويلي" تقدمت بطلب للحصول على رخصة التخصيم وسيتم تفعليها اعتبارا من الربع الثانى لعام 2018.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ايرادات الصعيد للتأجير التمويلى ارتفعت إلى 186 مليون جنيه كما ارتفع ص



رجب عزالدين

قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن شركتها التابعة “الصعيد للتاجير التمويلي” تقدمت بطلب للحصول على رخصة التخصيم وسيتم تفعليها اعتبارا من الربع الثانى لعام 2018.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ايرادات الصعيد للتأجير التمويلى ارتفعت إلى 186 مليون جنيه كما ارتفع صافى الأرباح إلى 8.3 مليون جنيه بما حقق عائد على الاستثمارات يساوى 27%.

وتابعت الشركة إن حجم محفظة التأجير التراكمى وصل إلى أكثر من 800 مليون جنيها مشيرة إلى إن نشاط التخصيم يعد من الأنشطة المكملة لمنظومة التأجير التمويلى.

يشار إلى أن شركة العربية للاستثمارات تمتلك 80% من أسهم شركة الصعيد للتأجير التمويلى وهى جزء من محفظة استراتيجية لدى الشركة العربية فى مجال التمويل غير البنكى.

