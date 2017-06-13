الصعيد أول المستفيدين من الزراعية التعاقدية للذرة الصفراء

محرز: 600 مليون جنيه دفعة أولي لشراء المحصول

“شعبة الدواجن” تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي العام المقبل

الصاوي أحمد

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة استباقية واجتماعات مكثفة مع اتحاد منتجى الدواجن وممثلى شركات الدواجن ومصانع الأعلاف لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين الموسم الحالى.



وعقد وزير الزراعة اجتماعا مؤخرا مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والاتحاد التعاوني الزراعي والبنك الزراعي لبحث تطبيق آليات الزراعة التعاقدية للذرة الموسم الحالى، والتى تستهدف منها إنتاج وتسويق 5 ملايين طن، بسعر 3200 جنيه للطن.



من جهتها، أكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه سيتم البدء في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية في الصعيد، وسيتم البدء بمحافظة المنيا، لارتفاع حجم المساحات المزروعة بها من الذرة الصفراء، موضحة أنه تم إيداع 600 مليون جنيه في البنك الزراعي كدفعة أولي لصالح المزارعين، مقابل شراء المحصول، من إجمالي 1.5 مليار جنيه.



وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية 4 أطراف هم المزارعين والبنك الزراعي ومصانع الأعلاف وشركات ومنتجي الدواجن، حيث سيقوم البنك بدفع قيمة المحصول للمزارعين ،على أن تقوم مصانع الأعلاف بالتصنيع لصالح الشركات والمنتجين.



وتعد الذرة الصفراء المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، وتسعى الحكومة الى تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من الاستيراد.



من جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه يثمن إتجاه وزارة الزراعة نحو تفعيل الزراعة التعاقدية في محصول الذرة الموسم الجاري ،للتوسع فى زراعة المنتج المصري.



ودعي السيد بسرعة تنفيذ تلك المنظومة حتي يتم سد الفجوة في محصول الذرة التي تصل لـ6 مليون طن سنويا ،حيث لا تنتج مصر سوي 2 مليون طن فقط ،مقابل 8 ملايين طن حجم استهلاكها سنويا،متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرى الموسم المقبل.



وتلقت وزارة الزراعة 7 طلبات من شركات للتعاقد على شراء مليون و600 ألف طن الموسم الحالى من الذرة،ووفقا للضوابط التى سيتم تطبيقها لتسويق المحصول تشترى مزارع الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع الأعلاف المحصول المجهز من المركز اللوجستى وفقا للسعر المتعاقد عليه بينهما وبما يتفق وشروط المواصفات القياسية المصرية (نسبة الرطوبة لا تزيد عن 12%)، ويقوم المركز اللوجستى بتجميع الذرة الخام من المزارعين (من خلال الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين) بسعر مجزى ونقله إلى مراكز تجميع وتجهيز وإعداد الذرة (تفريط وتجفيف إلى نحو 12% رطوبة.