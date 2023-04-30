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الصعود يُهيمن على قياديات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الجاري

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انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد أخر جلسة تداول في أبريل، على تراجع جماعي بعد أن فقدت كافة مكاسبها

الصعود يُهيمن على قياديات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الجاري
أسماء السيد

أسماء السيد

5:56 م, الأحد, 30 أبريل 23

هيمن الصعود على أداء غالبية الأسهم القيادية المتداولة في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الجاري بنسب وصلت لحوالي 39% لبعضها .

ورصدت “المال” أداء حوالي 7 أسهم قيادية تعتبر هي الأنشط والأكبر في البورصة المصرية، بقيادة التجاري الدولي الذي صعد بنحو 5.4% ووصل 53.81 جنيه، وارتفع سهم قطر الوطني بنفس النسبة عند 18.12 جنيه .

كما ارتفع أداء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 39% ووصل 26.52 جنيه، وصعد سهم “أبو قير للبتروكيماويات” بنحو 13.4% ووصل 49.71 جنيه .

وأيضا صعد سهم السويدي إلكتريك بنحو 18% ووصل 17.71 جنيه، وحديد عز بنسبة 15.5% مسجلاً 40.25 جنيه، و إي فاينانس بنحو 8% ووصل 18.6 جنيه .

وانهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد أخر جلسة تداول في أبريل، على تراجع جماعي بعد أن فقدت كافة مكاسبها على مدار الجلسة.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وذلك بعدما تجاوز مستوى 18000 نقطة في بداية التعاملات كأعلى مستوى له منذ 5 سنوات.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78% عند مستوى 3051 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.91%، عند 4631 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.89 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 139 مليار جنيه، مقابل تريليون و 148 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب، بصافي قيمة 31.53 مليون جنيه، و 98.27 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 129.8 مليون جنيه. 

أسماء السيد

أسماء السيد

5:56 م, الأحد, 30 أبريل 23