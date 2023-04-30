الصعود يُهيمن على قياديات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الجاري

هيمن الصعود على أداء غالبية الأسهم القيادية المتداولة في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الجاري بنسب وصلت لحوالي 39% لبعضها .

ورصدت “المال” أداء حوالي 7 أسهم قيادية تعتبر هي الأنشط والأكبر في البورصة المصرية، بقيادة التجاري الدولي الذي صعد بنحو 5.4% ووصل 53.81 جنيه، وارتفع سهم قطر الوطني بنفس النسبة عند 18.12 جنيه .

كما ارتفع أداء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 39% ووصل 26.52 جنيه، وصعد سهم “أبو قير للبتروكيماويات” بنحو 13.4% ووصل 49.71 جنيه .

وأيضا صعد سهم السويدي إلكتريك بنحو 18% ووصل 17.71 جنيه، وحديد عز بنسبة 15.5% مسجلاً 40.25 جنيه، و إي فاينانس بنحو 8% ووصل 18.6 جنيه .

وانهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد أخر جلسة تداول في أبريل، على تراجع جماعي بعد أن فقدت كافة مكاسبها على مدار الجلسة.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وذلك بعدما تجاوز مستوى 18000 نقطة في بداية التعاملات كأعلى مستوى له منذ 5 سنوات.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78% عند مستوى 3051 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.91%، عند 4631 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.89 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 139 مليار جنيه، مقابل تريليون و 148 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب، بصافي قيمة 31.53 مليون جنيه، و 98.27 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 129.8 مليون جنيه.