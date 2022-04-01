هيمن الصعود على أداء غالبية شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن” وذلك خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2022 .

وتمكنت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” من الصعود بنسبة 50% ووصلت مستوى 0.03 دولار، فيما صعد أداء شهادة إيداع “هيرميس” بنحو 16% وسجلت 2.20 دولار.

وعلى جانب آخر صعد أداء شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 26% ووصلت سعر 2.78 دولار .

فيما أنهت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تعاملات الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 2.34 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد اختتمت جلسة تداول أمس الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وحجم تداولات بلغ 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2893 نقطة.