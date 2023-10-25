الصعود يُهيمن على أداء غالبية البورصات العربية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء (جراف)

هيمن الصعود على أداء غالبية البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تمكنت السوق المصرية من تحقيق صعود لافت بواقع 3.3%، إلى جانب السعودية ودبي وأبو ظبي، وسط هبوط محدود لقطر والكويت .

البورصة المصرية (صعود)

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء بصعود لافت، وتداولات مرتفعة للأسهم، بدعم مشتريات من جانب الأجانب والمصريين .

واختتم المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملات الأربعاء على صعود بنحو 3.3% عند 23132 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنفس النسبة ووصل 4316 نقطة، والمئوي بواقع 3.6% 6552 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 5 مليارات جنيه، وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية صعد من بينها 137 واحدة وتراجع 29 أخرى، وظل 35 على استقرار سعري دون أي تغيرات .

بورصة السعودية (صعود)

كما صعدت سوق الأسهم السعودية فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 1.2%، وأغلق عند 10505 نقاط.

وسجلت قيمة التداول حوالي 4.5 مليار ريال سعودي، وتم التداول على نحو 229 شركة، بعدد 187.2مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (صعود)

وفي سياق متصل فقد صعد مؤشر بورصة دبي بنحو 2.6% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ووصل عند 3841 نقطة .

وبلغت قيمة التداول بالجلسة حوالي 458.3 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 37 شركة صعد من بينهم أداء 27 فقط، وتراجع 3 أخرى وظل الباقية على استقرار سعري دون تغيرات .

بورصة أبو ظبي (صعود)

أما على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فسارت على نفس الخطى وأنهت تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.56% مغلقًا عند 9325 نقطة .

وسجلت قيمة التداولات بنهاية الجلسة حوالي 969.3 درهم إماراتي، فيما سجل الحجم الإجمالي نحو 203.4 مليون ورقة مالية .

بورصة الكويت (هبوط)

فيما هبط مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 0.34% وأنهى تعاملاته عند 7189.5 نقطة، وسجلت قيمة التداولات حوالي 40.7 مليون دينار كويتي .

و تم التداول على حوالي 31 شركة صعد من بينها أداء 12 واحدة، وانخفض 14 أخرى وظل 5 دون تغيير .

بورصة قطر (هبوط)

وفيما يتعلق ببورصة قطر فقد أنهت تعاملات اليوم على هبوط أيضًا بواقع 0.21% وأغلقت عند 9480 نقطة.

وبلغت قيمة التداول حوالي 392.8 مليون ريال قطري، وجرى التداول على نحو 50 شركة تراجع من بينها 20 وارتفع 28، واستقر أداء 2 .

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