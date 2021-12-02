الصعود يحالف وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تمكنت صناديق الاستثمار من الصعود فى الأسبوع الماضى مدعومة بارتفاع مؤشرات البورصة، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة .

وخلال تعاملات الاسبوع الماضى صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، نحو %0.82، مسجلا مستوى 11431 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.3 مسجلا مستوى 2083 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %3 عند مستوى 3059 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى نحو %1.59 بما يعادل 11.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه، مقابل 710.4 مليار جنيه مستوى اغلاق الاسبوع السابق له.

«الميزان» يعتلى قمة «المتوازنة»

واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو الارتفاع الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير الذى هبط بنسبة طفيفة بلغت %0.02 ليصل سعر وثيقته إلى 14.26 جنيه للوثيقة.

واعتلى صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» قمة الصناديق الصاعدة بـ%2.02 لتصل وثيقته إلى 345.4 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%1.71 وبقيمة 194.96 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول بالمركز الثالث بنسبة ارتفاع %1.61 ليصل سعر وثيقته إلى 44.25 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» رابعا، بـ%1.26 وبقيمة 277.06 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ%0.97، ليسجل 239.86 جنيه للوثيقة.

«نماء» يقتنص صدارة «الأسهم»

وانعكس صعود مؤشرات البورصة على وثائق صناديق الأسهم الأسبوع الماضى لتتجه نحو الصعود الجماعى.

وتمكن صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ%3.23 ليقتنص صدارة صناديق الأسهم، وبلغ سعر وثيقته 15.89 جنيه، لحقه فى المركز الثانى صندوق بنك التعمير والاسكان « تعمير» بنسبة %2.89 وسجلت وثيقته 196.71 جنيه.

وحصد صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig المركز الثالث بين الاكثر ارتفاعا بـ%2.89 وبقيمة 308.89 جنيه للوثيقة، من ثم جاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المركز الرابع بـ%2.82 وبسعر 127.02 جنيه للوثيقة، وخامسا، صندوق MDI الأول بـ%2.54 وبقيمة 556.06 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الاستثمار» في مقدمة «النقدية»

واصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وسجل صندوق بنك الاستثمار العربى أعلى نسبة صعود بلغت %0.27 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 12.05 جنيه.

وحل صندوق بنك SAIB النقدى بالمركز الثانى بارتفاع %0.19 وبقيمة 22.24 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة»، بـ%0.18 لتصل وثيقته الى 284.35 جنيه.

وجاء صندوق بنك أبو ظبى الوطنى فى المركز الرابع بـ %0.179 وبسعر 246.66 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث قائمة الخمسة الأوائل بارتفاع %0.179 وبقيمة 1090.02 جنيه للوثيقة.

و«الثابت » الأعلى فى «الدخل الثابت»

كما استكملت ايضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى، كعادتها، وتمكن صندوق بنك القاهرة «الثابت» من التصدر بأعلى نسبة ارتفاع %0.26 ليصل سعر وثيقته إلى 272.97 جنيه.

وحصد المركز الثانى، صندوق البنك الاهلى الثامن بارتفاع %0.20 وبقيمة 1921.68 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بالمركز الثالث بارتفاع %0.19 وبقيمة 28.43 جنيه للوثيقة. صناديق الاستثمار

«الحياة» يتربع على عرش «الاسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الاسلامية – الأسبوع الماضى – بقيادة صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بعدما صعدت وثيقته نحو %3.21 لتسجل 18.3 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق نعيم مصر المركز الثانى بارتفاع %3 لتسجل وثيقته 152.59 جنيه، تلاه بالمركز الثالث صندوق البنك الزراعى الصرى «الوفاق»، بـ%2.77 لتصل وثيقته الى 14.93 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» المركز الرابع بـ %2.6 وبسعر 100.61 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الخامس بنحو %2.57 لتصل وثيقته إلى 201.95 جنيه.

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %0.17 لتسجل 272.04 جنيه.

و جاء صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.15، مسجلا 122.45 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 202.24 جنيه.

وجاء أداء وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة متباينا – خلال الاسبوع الماضى – حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %1.66، لتسجل 98.1 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، لتصل إلى 157.25جنيه.

وثائق «تحديد الأصول»و«حماية رأس المال» تتقدم

وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – بواقع %2.99 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، لتسجل 126.95 جنيه للوثيقة

وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» ارتفاعا بـ%2.87، لتصل الى 170.4 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 217.75 جنيه.

وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.47، لتصل إلى 16.33 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.27، لتصل إلى 536.8 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.