استثمار

الصريبي والأوكراني أكثر الأسواق استحواذا على حركة السياحة الوافدة إلى الغردقة

بالإضافة إلى أعداد سياحية من دول سويسرا، المجر، ورومانيا
دعاء محمود 9:19 م, السبت, 28 نوفمبر 20 9:19 م, السبت, 28 نوفمبر 20

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أكد محمد عيد سليمان، مدير عام التسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق، أن السوق الصريبي، والأوكراني، والبيلاروسي أكثر الأسواق استحواذا علي حركة السياحة الوافدة حاليا إلي مدينة الغردقة .

وأضاف عيد في تصريحات ل “المال”، أن مدينة الغردقة تستقبل أيضا أعداد سياحية من دول سويسرا، المجر، ورومانيا، مشيرا إلي أن نسب إشغال الفنادق حاليا أقل مما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأرجع عيد هذا التراجع في نسب الاشغال إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية للفيروس والتي تتأثر بها العديد من الدول الأجنبية.

انخفاض حجوزات شهر ديسمبر المقبل بسبب كورونا

وعن حجوزات موسم الكريسماس، لفت إلي أن مؤشرات شهر ديسمبر  المقبل ليست قوية بسبب تخوف السائحين في العديد من  الدول من السفر خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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يشار إلى أن المجموعة تعد من كبرى المجموعات الفندقية فی مصر والمنطقة العربية، حيث تمتلك عدد غرف یزید على 10 آلاف غرفة فندقية.

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بقلم دعاء محمود

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