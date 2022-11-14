«الصرف الصحي» في الإسكندرية: ننفذ مشروعا سيقضى على تجمعات مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية إنه يتم تنفيذ مشروع مهم لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، و”مش هنشوف تجمعات المياه تاني بعد الانتهاء منه”.

وأوضح أن الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم وأحدثت تجمعات للمياه ببعض المناطق الواقعة غرب المحافظة في مدة قصيرة لم تتجاوز 45 دقيقة.

واستدرك قائلا: “لكن جرى التعامل بشكل كامل حيث كانت عربات شفط المياه في حالة استعداد منذ تحذيرات الأرصاد الجوية وتم التعامل مع تلك التجمعات والبؤر الساخنة والأوضاع الآن باتت مستقرة وتم تصريفها”.

وتابع : “الشركة تتعامل الآن مع بلاغات المواطنين الصغيرة في بعض الأحياء الداخلية عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض”.

ولفت إلى أن ماحدث هو جزء من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومنثم فإن كميات المياه الساقطة كانت أكبر من السعة الاستيعابية في شبكات الصرف الصحي.

لكنه في ذات الوقت أكد أهمية . مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، يهدف إلى مواجهة الزيادات الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية وأنه جاري العمل به.

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين قائلاً : “المشروع الجديد مهم للقضاء على البؤر الساخنة والاستفادة من مياه الامطار وأنه مع الانتهاء من كافة مراحل المشروع ستختفي تلك البؤر الساخنة ومش هنشوف المناظر اللي حصلت النهاردة تاني.بعد الانتهاء من مراحل المشروع”.