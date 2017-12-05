الصرف الصحي تطرح مشروع إحلال وتجديد مجمع المحمودية بحري

معتز محمود:



أعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، عن طرح مناقصة عامة بنظام المظروفين الفنى والمالي لمشروع إحلال وتجديد مجمع المحمودية بحري.



وتسعى شركة الصرف الصحى بالاسكندرية من طرح المناقصة إلى إحلال وتجديد مجمع المحمودية بحرى من شارع الرصافة حتى شارع الكمال.



واشترطت الشركة على الراغبين فى طلب كراسات الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة إرفاق صورة من الاتحاد المصرى للتشييد والبناء مجددة شعبة محطات وشبكات المياه والصرف الصحى من الفئة الأولى وحتى الفئة الخامسة بطلب الشراء.



كما اشترطت الشركة أن يسدد التامين الابتدائى والبالغ قيمته مائة وخمسون ألف جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سار لمدة 120 يوما يزاد إلى 5% عند الإسناد.



وشددت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أن تلك العملية خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.