الصرف الصحي بالإسكندرية تواصل تطهير المطابق والشنايش بطرق مقرات الانتخابات الرئاسية

شدد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على مراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلى المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة والتمركز حول اللجان الانتخابية، تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي فى الإسكندرية برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة لمراجعة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

كما حث “نافع” جميع العاملين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، لاستكمال مسيرة التنمية والتطور في البلاد.