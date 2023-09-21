الصرف الصحي بالإسكندرية تواصل أعمال التطهير استعدادا للشتاء

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن الشركة تقوم أثناء موسم الشتاء بتحديد النقاط الساخنة التي تظهر والعمل على حلها فنيا بمشروعات عاجلة وأخرى آجلة وبعد انتهاء موسم الشتاء تبدأ خطة استقبال الشتاء القادم بإجراءات أولها التطهير فيتم العمل على تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق.

وأكد نافع على تطهير ما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب في انحاء المحافظة ، ثم متابعة تطهير و تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه يتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة ثم في منتصف شهر سبتمبر يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية لتنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق.

وأوضح أنه يتم متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبوء بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري بخلاف عمل غرفه عمليـــات خاصــه بالشركة بخط ساخن 175ومقرها الديوان مبنــى الديوان العام وتعمل على مدار 24 ساعه لإستقبال كافة البلاغات والشكاوي والعمل علي حلها فوراً

وبمجرد وصـــول إنـذارات مـن هيئة الأرصاد الجوية وقبل موعد النوة بـ 24 ساعة ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كافة الجهات علي مدار الساعة يتم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من ١٥٠ سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأكد أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلى إعاقة سريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبئ الذى تواجهه شبكة الصرف الصحى فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

كما أوضح “نافع” أن الشركة تعمل بشكل مرحلي علي جميع محطاتها وشبكاتها، طبقا للحالة الفنية لمكونات المنظومة. فيتم تسجيل جميع مكونات الشبكة بحالاتها الفنية وتحليل مدي استيعابها لمياه للصرف الصحي ومياه الأمطار والمناطق التي قد تتعرض لطفوحات أو تراكمات لمياه الأمطار، ومن ثم الاستعانة بسيارات ومعدات الشركة للإسراع في اعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة علي الإسكندرية.