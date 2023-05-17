«الصرف الصحي بالإسكندرية» تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات العمالة الحرفية

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم البدء في تنفيذ المستوى الأول من برنامج تنمية المهارات للعمالة الحرفية للمجموعة الأولى من السائقين وذلك بمركز تدريب الشركة وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد نافع أن الشركة تضع بناء قدرات العاملين على رأس أولوياتها، بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية ، لينعكس ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق نفذت الإدارة العامة للتدريب دورة تدريبية شملت تدريب 60 سائقا من العمالة الحرفية (السائقين) كمرحلة أولي على 4 مستويات، المستوي الأول مجال التنمية البشرية وتطوير الذات، المستوي الثاني إجراءات ونظم العمل بالشركة، والثالث المجال الفني التخصصي، والرابع مجال السلامة والصحة للقيادة الآمنة والإسعافات الأولية.

وتهدف الدورة لرفع قدرات العاملين علي التواصل مع الزملاء والرؤساء والوصول إلي الرضا الوظيفي وتحقيق الولاء للشركة وكذلك رفع مهاراتهم وكفاءاتهم الفنية والتخصصية مما ينعكس علي أدائهم الفني وسلوكياتهم الوظيفية.

كما أكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية الدورات التدريبية في دعم المهارات اللازمة لتوجيه فِرق العمل ورفع قدراتهم وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل لينعكس ذلك علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.