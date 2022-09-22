«الصرف الصحي بالإسكندرية» تنتهى من المرحلة الأولى لتدريب العاملين بالسلامة والصحة المهنية

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية علي ضرورة الألتزام بمهمات إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشبكات والمحطات وجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بجميع مواقع وقطاعات الشركة، وأثناء أعمال الطوارئ مع ضرورة تشكيل لجنة ازمات خاصة بقطاع السلامة الصحة المهنية حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

واوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية أنه في هذا الاطار تم الانتهاء من المرحلة الاولى ل”تدريب ورفع كفاءة العاملين بالسلامة والصحة المهنية”، بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية والتي تناولت “اهمية واهداف السلامة والصحة المهنية، التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المهمات الشخصية وانواعها، العلامات التحذيرية وانواعها، الاماكن المغلقة والتعامل مع الكلور، الحريق والاطفاء وخطط الطوارئ، الملفات والمستندات الخاصة بإدارات السلامة والصحة المهنية

ويأتى ذلك في إطار حرص الشركة القابضة على تطبيق كافة إجراءات السلامة المهنية للعاملين في مجال الخدمات العامة والأزمات والكوارث بالإضافة إلى توعية العاملين بمخاطر العمل، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.