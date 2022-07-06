الصرف الصحي بالإسكندرية تعقد ندوة لنشر ثقافة ترشيد المياه

نظمت الإدارة العامة للوعى البيئى والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية بحضور اللواء ماجد محمد مساعد رئيس الشركة للتأمين الفني، لقاء تثقيفي وتوعوي بأئمة الأوقاف بعنوان: (إعداد رجال الدين لنشر ثقافة ترشيد المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحى).

ويأتى ذلك «ضمن فاعليات الأهتمام برفع الوعى المائى»، للتعرف على تطورات التوعية المائية في مصر والاستخدام الآمن للصرف الصحي؛ بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

واستعرضت إدارة التوعية بالشركة مستجدات التغيرات المناخية بالمحافظة والتأكيد على ندرة ومحدودية الموارد المائية وتطورات المشروعات القومية التي تنفذ من مبادرات حياة كريمة ورفع كفاءة البنية التحتية.

وكذلك أهمية توعية المواطنين بالحفاظ علي المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي.وتم شرح رسائل التوعية المختلفة لكل مرحلة من مراحل التنمية والفئات المستهدفة.

وأكدت الندوة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية على الدور اﻹيجابي المنوط باﻷئمة والخطباء والوعاظ والدعاة لتوعية المواطنين نحو الحفاظ على مرافق الدولة والتعامل الأمثل معها وتلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها. كما طُرح العديد من التساؤلات واﻹجابة عليها خلال الندوة، ووزعت برشورات توعوية بالطرق السليمة لاستخدام الصرف الصحي.

يأتى ذلك فى إطار التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بالاهتمام برفع مستوى الثقافة المائية.