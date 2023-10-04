الصرف الصحي بالإسكندرية تعقد جلسات نقاشية على هامش معرض إكسبوتك 2023

شهدت فعاليات المعرض الدولي للمياه إكسبوتك استمرار لجلسات نقاشية وحوارية وزيارات وعروض تقديمية بجناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات في مختلف المجالات، واستعراض أساليب التطوير والبحث العلمي بالشركة وخطواتها الجادة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تم عقد جلسات نقاشية مع المنحة الألمانية GIZ وقد أبدوا إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الأصعدة وأبدوا رغبتهم في مزيد من التعاون في مجال التغيرات المناخية فى القريب العاجل وذلك لتطوير خططهم في مشروع early warning system

كما قام المسئول عن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بزيارة جناح الشركة وأبدى إعجابه بالتنظيم وبالنشاط الملحوظ للشركة فى تحديث البيانات وقاعدة البيانات الكاملة الخاصة GIS وما وصلت له الشركة من فكر متطور المبنى على خطط مدروسة بشأن التغيرات المناخية وخطوات الشركة في مجال البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع قطاع المعامل والبحوث والجودة.

وزار جناح الشركة بالمعرض مدير عام gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتم عرض إنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في ملف الأمطار من حيث قراءة خرائط الأرصاد، وعمل dim لسطح الأرض، و database لكمية الأمطار وأماكن تجمعات مياه الأمطار،وعمل تحليل شبكي للطرق لمعرفة أقرب مسار، بخلاف توقيع النقاط الساخنة.

وتم طرح مشروع إقامة ورشة عمل عن التغيرات المناخية ويتم بها عرض لإنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مواجهة مياه الأمطار كنموذج.

وتم وضع خطوط لبروتوكول مع إحدي الشركات للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المعامل والجودة، بهدف تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية وتطبيق التكنولوجيا والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما قام المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي السابق بالإشادة بالتنظيم، وبخطوات الشركة في الحفاظ علي البيئة بدعم انشاء وتشغيل هاضم محطة التنقية الشرقية ودور المعامل في البحث العلمي وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتدريب امهر الكيميائين المعتمدين وكذلك التدريب النظري و العملي للكيميائين و الفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة بـ wastewater management، كذلك دور قطاع المعامل بالاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون و امدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.

يذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولي، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربي.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.