الصرف الصحي بالإسكندرية تعدل شروط طرح وحدة طاقة شمسية



معتز محمود

قررت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تعديل بعض شروط الإعلان عن المناقصة العامة 15هـ2017/ 2018 لإحلال وتحديد وتدعيم شبكة الكهرباء واللوحات الكهربائية والمنشور بتاريخ 23و24 /1/2018 .

وأكد مصدر بشركة شركة الصرف الصحى أن التعديل تضمن ضرورة القيد بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء شعبة الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية من الفئة الأولى وحتى السادسة.



وأشار إلى أن جلسة فتح المظاريف لتلك العملية حدد لها يوم الأربعاء الموافق 21/2/2018 ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لافتا إلى أن العملية خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.



وأوضح أن تلك العملية خاصة بإحلال وتحديد وتدعيم شبكة الكهرباء واللوحات الكهربائية مع توريد وتركيب وحدة طاقة شمسية لإنتاج قدره 240ك .وات بموقع 9ن منطقة العامرية.