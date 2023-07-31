«الصرف الصحي» بالإسكندرية تطلق ندوات توعية للعاملين عن مدونة السلوك الوظيفي

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنفيذ ندوات توعوية للعاملين بالشركة عن مدونة السلوك الوظيفي والتي تهدف إلي إرساء قواعد السلوك الوظيفي للعاملين بالشركة وهي عبارة عن مجموعة من المعايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل المهنية وتحدد للموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي إتباعها أثناء أداء مهامهم وفي علاقتهم فيما بينهم من جهة ومع الجمهور والمواطنين والجهات التي يتعامل معها من جهة أخرى.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن السلوك الوظيفي هو الطريقة التي يتعامل بها الموظف مع الأشخاص والموجودات من حوله في بيئة العمل وتفاعله مع نظام العمل داخل الشركة، والذي يجب أن يتسم بالأخلاق السامية في التعامل سواء مع المرؤوسين أو الزملاء في العمل أو متلقي الخدمة.

وأشار إلى أن تنمية الوعي لدي العاملين بالشركة من أولويات العمل لتحفيز وتنمية حب العمل والانتماء ورفع الروح المعنوية لدى جميع العاملين.

وشاركت الإدارة العامة للتوعية وإدارة دعم النزاهة بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية في تقديم سلسة من الندوات التوعوية الداخلية للعاملين.