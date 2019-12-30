«الصرف الصحي بالإسكندرية» تطرح مناقصة لتوريد وحدات توليد كهربائية

على أن تخضع كل تلك العمليات للائحة المشتريات بالشركة

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن طرح عدة عمليات فى مناقصة عامة، بنظام المظروفين لبعض العمليات وبنظام المظروف الواحد، لعمليات أخرى، وتم تحديد يوم لفتح المظاريف لكل عملية، فى الثانية عشرة ظهرًا من هذا اليوم، على أن تخضع كل تلك العمليات للائحة المشتريات بالشركة.

وتشمل تلك العمليات توريد عدد 7 وحدات توليد كهربائية لمناطق المنتزة وشرق ووسط وكارفور وغرب والعامرية وحدد لها جلسة يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من يناير 2020.

وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه، وتسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارٍ لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.

كما وفرت الشركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية فى إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد القيمة المحددة لثمن النسخة والبالغة تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيها.

كما تشمل تلك الأعمال تأهيل وتدعيم ورفع الكفاءة الفنية لسيارات نصر كارجو مجهزة ورشة، توريد قطع غيار حسب العينة التى حددت لها جلسة الخميس المقبل، الموافق الثانى من الشهر المقبل.

كما وفرت الشركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية فى إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة، مقابل سداد القيمة المحددة لثمن النسخة والبالغة مائتان جنيه.

وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ ثلاثمائة جنيه تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارٍ لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.

وتشمل الأعمال أيضاً تأهيل وتدعيم ورفع الكفاءة الفنية لسيارات أفيكو شفط لقطع الغيار حسب العينة والتى حددت لها جلسة يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من يناير 2020 .

وحددت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ خمسمائة جنيه تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع او خطاب ضمان غير مشروط سارٍ لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.

كما وفرت الشركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية فى إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد القيمة المحددة لثمن النسخة والبالغة مائتان وخمسة وثلاثون جنيها.

وتتضمن تلك الأعمال توريد وتركيب ومعايرة أجهزة قياس وتصرف لرفع الكفاءة الفنية لمحطات قطاع المعالجة والتى حددت لها أيضا والتى حددت لها جلسة يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من يناير 2020.

وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارٍ لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.

كما وفرت الشركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية فى إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد القيمة المحددة لثمن النسخة والبالغة ألف وأربعمائة جنيهًا.

كما اشترطت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن يرفق بطلب الشراء لبعض العمليات صورة واضحة ومجددة من الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء شعبة أعمال الكهرومكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصال من الفئة الأولى وحتى الفئة الخامسة.