الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح مناقصة لتوريد قطع غيار

معتز محمود



أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن طرح مناقصه عامه بنظام المظروف الواحد لتوريد قطع غيار معدات وطلمبات لقطاع المعالجة.



وحددت الشركة جلسة الثلاثاء 3/4/2018 موعدا لفتح المظاريف الخاصة بالمناقصة توريد قطع غيار معدات وطلمبات قطاع المعالجه “قطع غيار الميكانيكية” حسب العينة.



وأتاحت الشركة كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة عن تلك العملية مقابل سداد ثمن النسخة البالغ خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وأربعون جنيه.



وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائي لتلك العملية بمبلغ ستون ألف جنيه، ويسدد التأمين الابتدائي نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.



كما حددت الشركة جلسة الأربعاء الموافق4/4/2018 موعدا لفتح المظاريف الخاصة بمناقصة توريد قطع غيار معدات وطلمبات قطاع المعالجه “قطع غيار الكهربائية” حسب العينة.



وأتاحت الشركة كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة عن تلك العملية مقابل سداد ثمن النسخة البالغ أربعه آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيه.



وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائي لتلك العملية بمبلغ خمسه وعشرين ألف جنيه، ويسدد التأمين الابتدائي نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.



وأشارت الشركة إلى أن تلك العملية خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.