الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح مناقصة لتوريد احتياجات معامل المحطات

معتز محمود



طرحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدة مناقصات عامة بنظام المظروف الواحد، بعضها لتوريد الاحتياجات لمعامل المحطات، وبعض قطع غيار مختلفة لسيارات الشركة المتنوعة.



وتشتمل على مناقصة لتوريد توريد الاحتياجات السنوية للإدارة العامة للمعامل المركزية ومعامل المحطات حددت لها جلسة الإثنين الموافق 5 فبراير 2018.



وأعدت الشركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية، وقامت بإتاحتها لدى إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة، مقابل سداد قيمة النسخة البالغة 1680 جنيهاً.



كما حددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ 18 ألف جنيه، على أن يسدد هذا التأمين نقداً او بشيك مقبول الدفع او خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوماً يزاد الى 5% عند الإسناد.



وأوضحت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية أنه تحدد لفتح المظاريف جلسة الاثنين الموافق 5 فبراير 2018 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لافتة إلى أن العملية خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.



تجدر الإشارة إلى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تقوم بإدارة وتشغيل نحو ٢٥ محطة معالجة موزعة على جميع مناطق خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، وتقوم بمعالجة حوالي ١.٨ مليون م٣/ يوم من مياه الصرف الصحي المجمعة.



كما يشار إلى أن الشركة طرحت ايضاً مناقصة أخرى لتوريد قطع غيار سيارات نافورى ماز، وحددت لها جلسة الاثنين الموافق 29 يناير 2018، وسداد قيمة التأمين الابتدائى البالغ 15 ألف جنيه، ووفرت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية فى إدارة المشتريات مقابل سداد ثمنها البالغ 1940 جنيها.



كما طرحت الشركة مناقصة لتوريد قطع غيار سيارات مرسيدس 2418، وحددت لها جلسة الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018.