الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح مناقصة قطع غيار لسياراتها

معتز محمود أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن طرح عدد من العمليات فى مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد لتوريد قطع غيار بعض أنواع سياراتها. وتتضمن تلك العمليات توريد قطع غيار سيارات دبابة 90 فى جلسة الاثنين الموافق 19/2/2018،…

معتز محمود



أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن طرح عدد من العمليات فى مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد لتوريد قطع غيار بعض أنواع سياراتها.



وتتضمن تلك العمليات توريد قطع غيار سيارات دبابة 90 فى جلسة الاثنين الموافق 19/2/2018، وحددت قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ 1500جنيه.



كما قامت الشركة بتوفير كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من ادارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة 735جنيه.



وتضمنت العمليات توريد قطع غيار سيارات ميتسوبيشى موديل 96 فى جلسة الثلاثاء الموافق 20/2/2018.

وحددت الشركة قيمة التامين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ 1000جنيه نقدا اوبشيك مقبول الدفع أوخطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120يوما.



كما قامت الشركة بتوفير كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة 605جنيه.



وتشمل تلك العمليات توريد قطع غيار سيارات دبابة 95 ، حددت لها جلسة الاربعاء الموافق 21/2/2018 ،وحددت الشركة قيمة التامين الابتدائى لهذه العملية 2500جنيه.

كما قامت الشركة بتوفير كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من ادارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة 895جنيه.

