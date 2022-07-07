الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح مناقصة عامة لبعض العمليات بنظام المظروفين

قررت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية طرح مناقصة عامة لبعض العمليات بنظام المظروفين للعام المالي 2022/2023 ، على أن تكون تلك العمليات خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.

وأوضحت مصادر في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن هذه العمليات تشمل عملية إحلال وتجديد عدد (2) طلمبة غاطسة بلوازمهم ومشتملاتهم ببيارة الصرف الداخلي بمحطة معالجة الكيلو 21 للعام المالي 2022/2023 ، عملية عملية إحلال وتجديد عدد (3) طلمبات مياه أعماق لزوم نقل المياه الجوفية بمحطة معالجة العامرية (المشروع الألماني) للعام المالي 2022/2023 .

ولفتت المصادر إلى أن عملية إحلال وتجديد عدد (2) طلمبة غاطسة بلوازمهم ومشتملاتهم ببيارة الصرف الداخلي بمحطة معالجة الكيلو 21 ، علي أن تكون موعد جلسة العملية هو يوم الإثنين الموافق 18/7/2022فى الساعة الثانية عشراً ظهراَ.

وأوضحت المصادر أن ثمن النسخة من كراسة الشروط تبلغ ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً و يمكن طلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة ، بينما يبلغ قيمة التأمين الابتدائي عشرة آلاف جنيه.

وأكدت أن عملية إحلال وتجديد عدد (3) طلمبات مياه أعماق لزوم نقل المياه الجوفية بمحطة معالجة العامرية (المشروع الألماني) للعام المالي 2022/2023 ، فقد تحدد لها جلسة يوم الإثنين الموافق 18/7/2022 لفتح المظاريف في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

كما لفتت المصادر إلى أن ثمن النسخة من كراسة الشروط تبلغ ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً يمكن طلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة، بينما يبلغ قيمة التأمين الابتدائي تسعة آلاف جنيه.

كما أوضحت المصادر أن التأمين الابتدائي يسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط ساري لمدة 120 يوماً يزاد إلي 5% عند الإسناد، لافتة إلى أنه على المتقدمين في العمليات عاليه أن يكونوا مسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما شددت المصادر على ضرورة أن يرفق بطلب الشراء صورة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مجددة أعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصال أو صيانة وتشغيل محطات الصرف وشبكات المياه من الفئة الأولي وحتى الفئة السادسة.