الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح مركز صيانة سيارات للاستغلال بالمشاركة

الطرح عبر ممارسة عامة وتقدم العطاءات بنظام المظروفين الفنى والمالى



معتز محمود



تسعى شركة الصرف الصحى بالإسكندريه لاستغلال مركز صيانة سيارات الشركة بورش الكيلو 21 غرب المحافظة بنظام المشاركة.



وقامت الشركة بطرح استغلال مركز صيانة سيارات الصرف الصحى بالإسكندرية عبر ممارسة عامة بنظام المشاركة على أن تقدم العطاءات بنظام المظروفين الفنى والمالى.



وحددت الشركة موعدا لجلسة الممارسة العامة بمقر الشركة بالديوان العام بإدارة المشتريات والمبيعات بالدور السابع بالعنوان الشركة الكائن أمام 21 شارع محمد شفيق غبرال الشاطبي.



كما حددت الشركة رسوم تامين دخول الممارسة العامة للعملية بمبلغ عشرين ألف جنيه، فى حين حددت قيمة كراسة الشروط والمواصفات بـ1000 جنيه.



كما قررت الشركة فتح باب القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين من مقاولى الخدمات وبيوت الخبرة الاستشارية للعالم المالى 2017/2018.



وأوضحت شركة الصرف الصحى بالإسكندريه أن هذه العملية والقيد بالسجلات خاضعان للائحة المشتريات بالشركة.