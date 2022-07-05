الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح عمليات بنظام المظروف الواحد

طرحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عمليات بنظام المظروف الواحد للعام المالي 2022/ 2023 .

وأوضحت مصادر فى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن هذه العمليات تشمل مشروع العلاج الطبي للعاملين بشركة الصرف الصحي للعام المالي 2022/ 2023 ، عملية إحلال وتجديد لمنظومة التحكم الآلي بمحطة معالجة المعمورة للعام المالي 2022/ 2023 .

ولفتت المصادر إلى أن مشروع العلاج الطبي للعاملين بشركة الصرف الصحي سيكون عبر إبرام وثيقة تأمين طبي جماعي للعاملين بالشركة، على أن تدار الوثيقة بواسطة شركة رعاية طبية تابعة لشركة التأمين مقدمة العرض الفني والمالي.

وأوضحت المصادر أنه على شركات التأمين التقدم بأكثر من شركة رعاية للاختيار بينها وبحد أدنى شركتين لكل عطاء.

وأكدت المصادر ضرورة أن تخضع شركات التأمين للهيئة العامة للرقابة المالية وأن يكون مرخص لها مزاولة التأمين الطبي، لافتة إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة استفسارات يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022.

كما أوضحت المصادر أنه سيتم عقد جلسة فتح المظاريف يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 ، لافتة إلى أن ثمن النسخة من كراسة الشروط يبلغ 1540 جنيهاً و يمكن طلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة ، بينما يبلغ قيمة التأمين الابتدائي 45 ألف جنيه لا غير.

كما لفتت المصادر فى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى أن عملية إحلال وتجديد لمنظومة التحكم الآلي بمحطة معالجة المعمورة للعام المالي 2022/ 2023 ، ستكون فى جلسة يوم الأحد الموافق 17/7/2022

وأوضحت أن ثمن النسخة من كراسة الشروط تبلغ ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً يمكن طلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة ، بينما يبلغ قيمة التأمين الابتدائي سبعة ألاف جنيه لا غير .

كما أوضحت المصادر أن التأمين الابتدائي يسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط ساري لمدة 120 يوماً يزاد إلي 5% عند الإسناد ، لافتة إلى أنه علي المتقدمين في العمليات عاليه أن يكونوا مسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

كما شددت المصادر على أن تلك العمليات خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.