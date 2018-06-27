الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح خطة تطوير محطة التنقية الغربية على الإسكان

التطوير يشمل زيادة سعة المحطة وتحويلها لمعالجة ثانوية معتز محمود علمت "المال" من مصادر مُطلعة أن رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية طرح خطة تطوير محطة التنقية الغربية على ممثلين من الجهاز الاستشارى لوزارة الاستثمار ووزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبى خلال أجتماعه معهم، أمس الثل

التطوير يشمل زيادة سعة المحطة وتحويلها لمعالجة ثانوية





معتز محمود

علمت “المال” من مصادر مُطلعة أن رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية طرح خطة تطوير محطة التنقية الغربية على ممثلين من الجهاز الاستشارى لوزارة الاستثمار ووزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبى خلال أجتماعه معهم، أمس الثلاثاء.





وأكدت المصادر أن حجم الاستثمارات الخاصة لقطاعى المعالجة بالتنقية الشرقية والغربية قد تتعدى المليارى جنيه.





وأوضحت أن حجم هذا الأستثمار نتيجة الجهود المبذولة من قطاعات التشغيل والصيانة والمعالجة وقطاعى التخطيط والمكتب الفنى فى إدارة المشروع وتقديم الملحوظات للجهاز التنفيذى لوزارة الاسكان وبنك الاستثمار .

ونوهت بأن ممثلين من وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلي الجهاز الاستشاري لوزارة الإسكان وبنك الاستثمار، اجتمعوا، أمس، مع اللواء أركان حرب محمود نافع العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ لمناقشة تطوير محطة التنقية الغربية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش زيادة سعة المحطة الحالية لتصبح 630 ألف لتر/ ساعة/ يوم، بالإضافة لتحويلها من محطة معالجة ابتدائية إلى معالجة ثانوية بتمويل من بنك الاستثمار.

وتسعى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لزيادة طاقة محطة التنقية الغربية وتطويرها.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتمع منذ عدة أشهر مع فريق عمل من بنك الاستثمار الأوروبي E.I.B، بشأن تمويل مشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية “محطة صرف صحي التنقية الغربية” بغرض رفع كفاءة المعالجة وتحسين البيئة ومعالجة الحمأة.

يأتى ذلك فى إطار جهود البنك الاووربى فى المساهمة بتمويل مشروعات قومية كبرى للصرف الصحى بمصر مثل برنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى بمرحلتيه الأولى والثانية فى بعض المحافظات بالوجة البحرى والقبلى، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 163 مليون يورو.

ويتضمن المشروع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى جديدة، وتوسعات لمحطات معالجة قائمة وتركيب شبكات صرف صحى بالمناطق المحرومة.

ويعد مشروع محطة المعالجة الثنائية بمحطة التنقية الغربية الممولة من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية وسيلة تساعد فى تنفيذ خطة تطوير بحيرة مريوط.