الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفد وزارة الثقافة بمحطة التنقية الشرقية

زار وفد من فرع ثقافة الإسكندرية محطة معالجة التنقية الشرقية للاطلاع على أساليب وطرق معالجة مياه الصرف الصحي وطرق التحليل المختلفة، والاطلاع على مجهودات الشركة تجاه المحافظة على البيئة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن جهود الشركة في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي والتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

وأشار إلى مراحل المعالجة ذات الكفاءة العالية بمحطة التنقية الشرقية والتي تعد من أكبر وأهم محطات المعالجة بالإسكندرية وتم إنشاؤها على مساحة 100 فدان، تستقبل وتعالج نحو 40% من مستخرج مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بالكامل، حيث تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

محطة معالجة مياه الصرف الصحى

وشهدت محطة التنقية الشرقية عمليات تطويرية متتالية على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة طاقتها الاستعابية لـ ٨٠٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وتصل طاقتها فى حالات الطوارئ إلى ١,٢ مليون متر مكعب فى اليوم، ولم يقتصر الأمر على معالجة مياة الصرف الصحي وإعادة استخدامها فقط،

وأنشأ جهاز المشروعات للصرف الصحى أول محطة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة للصرف الصحي، لتكون بذلك محطة في هذا المجال بمحافظة الإسكندرية.