الصرف الصحي بالإسكندرية تستعد للأمطار المتوقعة غدا

من خلال جهود بعض العامليين بها مدعومين بشاحنات مجهزة

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بفتح وتنظيف وتطهير بعض شنايش الأمطار، بطريق كورنيش البحر بالإسكندرية، وذلك من خلال جهود بعض العامليين بها مدعومين بشاحنات مجهزة لتسهيل تلك الأعمال وذلك قبل ساعات من الأمطار الغزيرة المتوقع سقوطها على مدار اليومين القادمين.

ورصدت ” المال ” خلال مرور لها على بعض مناطق طريق كورنيش الإسكند رية عصر اليوم الجهود المبذولة من العاملين بشركة الصرف الصحى لفتح وتسليك بعض شنايش الأمطار واستخدام السيارات المجهزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (الخميس- الجمعة – السبت).

وأكدت الهيئة في بيان لها وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الوجه البحري، بينما تنشط الرياح في السواحل الشمالية مع وجود فرص لسقوط أمطار.

وأضافت أن طقس الخميس سيكون غير مستقر على كافة الأنحاء، حيث تتواجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون شدتها من متوسطة إلى خفيفة، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن طقس الجمعة، أكدت الهيئة أنه سيكون استمرارا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بحيث يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ونساط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وقال مجلس الوزراء اليوم إنه «فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ، المتوقع غدا».

وأضافت الحكومة في بيان لها: «يستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية».

وسيعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.