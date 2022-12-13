الصرف الصحي بالإسكندرية تستطلع آراء المواطنين في الخدمات

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استطلاعا لآراء عدد من المواطنين بمختلف مناطق محافظة الإسكندرية، صرح بذلك المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي فى الإسكندرية .

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة قامت باستطلاع رأي جمهور العملاء بمختلف مناطق المحافظة حول الخدمات التي تقدمها الشركة بهدف الوقوف علي السلبيات أو المعوقات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف نافع، أن الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة، ومدى الاستجابة، وأداء العاملين، والإجراءات المطلوبة لانهاء الخدمة.

كما أشار إلى قيام فريق التوعية بتوزيع بروشورات للعملاء، تحمل عددا من رسائل التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف والحفاظ بمشروعات الدولة للبنية التحتية، وتهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وفي نفس السياق نظمت إدارة التوعية بالتعاون مع إدارة شرق التعليمية العديد من أنشطة التوعية مع طلاب مدرسة (الإبراهيمية الإعدادية بنات) والتى تضمنت ندوة توعية عن السلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكة الصرف الصحى والحفاظ عليها – وندوة توعية عن التغيرات المناخية – وندوة توعية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة –وتم تنظيم مسابقات للطلاب وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة لتشجيعهم.

وتتنوع قنوات التواصل بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مع جمهور عملائها، وتشمل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، وتطبيق واتس اب على الرقم 01201175175، والخط الساخن 175 لاستقبال شكاوى المواطنين.