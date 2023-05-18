الصرف الصحي بالإسكندرية تستطلع آراء المواطنين لمعالجة السلبيات

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استقصاء رأي بحملات استطلاع للمواطنين بمختلف مناطق الإسكندرية ، صرح بذلك المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة .

وأوضح نافع أن الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة قامت باستطلاع رأي جمهور العملاء بمختلف مناطق المحافظة حول الخدمات التي تقدمها الشركة بهدف الوقوف على السلبيات أو المعوقات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة، ومدى الاستجابة، وأداء العاملين، والإجراءات المطلوبة لإنهاء الخدمة.

كما أشار إلى قيام فريق التوعية بتوزيع بروشورات للعملاء، تحمل عددا من رسائل التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف والحفاظ بمشروعات الدولة للبنية التحتية، وتهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتتنوع قنوات التواصل بين الشركة مع جمهور عملائها ، وتشمل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتطبيق واتس اب على الرقم 01201175175، والخط الساخن 175 لاستقبال شكاوى المواطنين.