الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم نشاطا للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر، واعتبارا من فترة الظهير تسقط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وعليه ترفع درجات الاستعداد وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

وأكد تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.