«الصرف الصحي» في الإسكندرية تعلن تأهيل مجموعة من خريجي مدرسة الدون بوسكو لسوق العمل

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمجموعة من خريجي مدرسة الدون بوسكو بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بالشركة بحضور قطاع الموارد البشرية والتدريب لتقييم تدريبهم ومدى استفادتهم أثناء فترة التدريب بداخل الشركة.
وقال نافع إنه في إطار رفع كفاءة العنصر البشري بالشركة يجري تدريب خريجي الجامعات والمعاهد الفنية بداخل الشركة لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة، وبما يتناسب مع طبيعة العمل.
وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على حاجة الشركة للمهارات والجدارات المختلفة وأن لهم الأولوية بما اكتسبوه من مهارات أثناء إجراء إختبارات التعيين بداخل الشركات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة الاهتمام بالتدريب العملى للطلاب والخريجين ليكون الطالب مؤهلا للالتحاق بسوق العمل كفني مدرب على أعلى مستوى.
وأشار إلي أنه يتم توزيع المتدربين علي مواقع الشركة المختلفة للتدريب العملي تحت إشراف قطاع الموارد البشرية والتدريب لمعايشة وتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة داخل المحطات وخطط الصيانة الوقائية ومراحل المعالجة المختلفة وكيفية إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية