«الصرف الصحي بالإسكندرية» : تدريب العاملين بمحطة رفع جرين بلازا على إجراءات السلامة المهنية

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، إنه تم تدريب العاملين في محطة رفع جرين بلازا على إجراءات دخول الأماكن المغلقة وإنقاذ المصابين في إطار استعداد المحطة لتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأكد نافع على توجيهات الشركة القابضة بشأن الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة.

وأوضح أن أهم مسئوليات الشركة هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين، وتطوير اللوائح المنظمة لأعمال السلامة والصحة المهنية، فالعمل في مجال الصرف الصحي يحتوي علي العديد من المخاطر في التعامل مع الشنايش والمطابق والبيارات والحمأة، وأن الالتزام بمهمات السلامة وتأمين بيئة العمل ضرورة ملحة.

وأشار إلى مجهودات الشركة القابضة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين لأهميتها في الحفاظ على العنصر البشري، وتقييم المخاطر المحتملة، وتأمين بيئة العمل بما يضمن استدامة الأعمال.