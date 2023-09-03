الصرف الصحي بالإسكندرية تختتم ورشة التعرف على تكنولوجيا المعالجة

اختتمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة العمل التي استمرت على مدار ثلاثة أيام حول “التعرف على تكنولوجيا المعالجة ASR&SB”، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والقليوبية بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية.

وتم التعرف علي تكنولوجيا المعالجة ASR&SBR من حيث عمليات المعالجة ومميزاتها ومقارنة من ناحية OPEx&cAPXوبيان الأعطال tr. shooting وطرق الفك والتركيب لجميع مكونات المحطة والتشغيل القياسي والصيانة القياسة ومنظومة الاسكادا والPLc.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية ورش العمل بالتعاون مع القابضة وبحضور الشركات الشقيقة في تبادل خبرات العمل وتوحيد إجراءاته، موضحا إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تُدير استثمارات كبيرة لذا فإن التدريب ورفع القدرات أحد أهم المحاور التي يتم الاعتماد عليها لإدارة تلك الأصول، كذلك ضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ظل تحديات عديدة في هذا المجال، لضمان استدامة الخدمات والحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي تضخ في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال دكتور حسام الشربيني رئيس قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن ورشة العمل تنقل خبرات تكنولوجيات عمليات المعالجة لإعداد كوادر علمية وفنية لتشغيل وصيانة محطات المعالجة للحفاظ علي الأصول وضمان استدامة كفاءة التشغيل والتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة سواء للصرف الآمن علي المجاري المائية أو إعادة الاستخدام.

وتضمنت الورشة التدريب النظري بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية وجانب من التدريب العملي والميداني بزيارة لمحطتي معالجة المعمورة ومعالجة خورشيد.

وذلك بحضور المهندس. احمد هريدي والمهندس حازم محمد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.