الصرف الصحي بالإسكندرية تختتم ورشة إعداد الخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط التنفيذية للإجراءات الداعمة للنزاهة لعملية حركة السيارات، المنعقدة في الفترة من 18 ديسمبر 2023 إلى 21 ديسمبر 2023 ونظمتها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية .

افتتح اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية الفعاليات الختامية للورشة.

وشهدت الورشة حضور المعنيين بشركات: (الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى – شركة مياه الشرب بالاسكندرية – شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى – شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج وشمال و جنوب سيناء والاقصر)وشهدت فعاليات ختام الورشة استعراض إنجازات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة كما تم استعراض بعض الإنجازات لإدارة دعم النزاهة بالشركة.

وأكد اللواء محمود نافع أهمية الورشة وأعمال دعم نزاهة الإجراءات لما لها من كبير الأثر في تقليل الإنفاقات وترشيد الاستهلاك وضمان نزاهة تقديم الخدمات للمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والإهمال واستغلال السلطة والتصدي لها إن وجدت.

وأشار المهندس أحمد جابر إلى دعمه الدائم لنزاهة المياه والتي تعني صدق الأشخاص في إدارة واستخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة، وتهدف إلى تقديم خظمة متميزة وحماية الاستثمار الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقال أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن تحقيق أهداف النزاهة يعتمد على مراعاة مبدأ الحوكمة الرشيدة والذي يشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية والآليات للتعبير عن مصالح وإدارة الموارد واتخاذ القرارات وتنظيم السلوك البشري وممارسة السلطة في المجتمع أو القطاع.

وأشار إسلام فاروق مدير إدارة دعم النزاهة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أنه سيتم البدء في متابعة الخطة التنفيذية لدليل الإجراءات الداعمة للنزاهة في عملية حركة السيارات تضمن سلامة إجراءات العملية وتقلل من الثغرات وتحد من مخاطر الفساد المتوقعة.

كما كرم “نافع” بعض الكوادر بالشركة لتعاونهم في أعمال دعم النزاهة و تكريم قطاع الموارد البشرية والتدريب لحصوله على شهادة استدامة الإجراءات الداعمة للنزاهة عن عملية التوظيف.