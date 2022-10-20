الصرف الصحي بالإسكندرية تختتم برنامج تقييم التدريب وقياس الأثر

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برنامج تقييم التدريب وقياس الأثر والعائد من التدريب.. المستوى الثاني من برنامج إعداد أخصائي تدريب محترف وذلك تحت إشراف الاداره العامة للتدريب بالشركة القابضة وإدارة دعم مراكز التدريب في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 2022.

وأكد اللواء أ.ح مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تولى اهتماما كبيرا لتدريب الكوادر البشرية لدورها الهام فى بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين، والنهوض بمختلف القطاعات الفنية والإدارية والتجارية وانعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن برنامج تقييم التدريب وقياس الأثر والعائد من التدريب هو الشاهد والبرهان الأساسي لفاعلية وكفاءة العملية التدريبية في ظل اتجاه الدولة نحو ترشيد النفقات.

شارك في البرنامج شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والقليوبية وسوهاج والغربية ومدن القناة وبني سويف وشركه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق وأستاذ الإحصاء بجامعة الفيوم وفي نهاية البرنامج أثنى الحضور على تنظيم البرنامج وتم تسليم الشهادات بحضور ياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.