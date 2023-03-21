الصرف الصحي بالإسكندرية تبحث إعادة استخدام مياه المعالجة في الأغراض الصناعية البترولية

التقى اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمهندس عمرو لطفي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، لبحث سبل التعاون بين الشركتين، ضمن إطار تنفيذ توجهات الدولة بالاستفادة من المياه المعالجة وإعادة الاستخدام وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية، في كافة المجالات.

وتناول الاجتماع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج والتي تنتج من محطتي معالجة الهانوفيل بطاقة من ٥٠ ألف إلى ٦٠ ألف م٣/يوم وذلك لاستخدامها في مختلف الأغراض الصناعية بشركات البترول.

كما تم مناقشة سبل التعاون فيما يخص إنشاء محطة معالجة للملوثات والاستفادة من خبرات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مجال المشروعات البيئية، بما تمتلكه من خبراء في مجال محطات المعالجة من الناحية الإنشائية والتقنية.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع بروتوكول تعاون بين الشركتين لتقديم الدعم الفني بمختلف مراحل مشروع معالجة الملوثات بخلاف العمل على توطين استخدام المياه المعالجة في عمليات التبريد والأغراض الصناعية الأخرى، للمساهمة في تحسين البيئة وتوجيه الجهات العلمية بالشركة على تنشيط فعاليات التعاون وفتح قنوات اتصال مشترك من أجل تطوير وخدمة البيئة والمجتمع.

وأشار نافع إلى أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية مع القطاع الصناعي والاستثماري وشركات البترول بالدولة من أجل توحيد وتضافر الجهود للمساهمة في تلبية أولويات التنمية المستدامة، بما يؤدي لتحقيق أكبر أثر ملموس من تلك المساهمات.