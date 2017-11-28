الصرف الصحى يتعاقد مع أليكس ويست على توريد 4500 متر مياه يومياً

المال – خاصتعاقد منتجع أليكس ويست فى غرب الإسكندرية مع شركة الصرف الصحى بالمحافظة، لتوريد 4500 متر مكعب من المياه المعالجة، التى تنتجها فى محطات المعالجة التابعة لها.صرح الهلالى عبد الهادى الهلالى، رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، أن

المال – خاص

تعاقد منتجع أليكس ويست فى غرب الإسكندرية مع شركة الصرف الصحى بالمحافظة، لتوريد 4500 متر مكعب من المياه المعالجة، التى تنتجها فى محطات المعالجة التابعة لها.

صرح الهلالى عبد الهادى الهلالى، رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، أن الاتفاق مع منتجع أليكس ويست بموجبه يورد سعر المتر المكعب من المياه بـ 181.5 جنيه.

كشف الهلالى عن وجود مفاوضات جديدة تجريها الشركة مع بعض الجهات، لزيادة الكميات التى تورد من محطات المعالجة التابعة لها.

أشار الهلالى، إلى أن الطاقات المتاحة من محطات المعالجة التى تمتلكها الشركة تبلغ 1.8 مليون متر مكعب يوميًا، تعالج فى 25 محطة موزعة على جميع مناطق خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية.

أضاف أن محطات المعالجة التى تمتلكها، جميعها محطات ثانوية، باستثناء محطة التنقية الغربية، الوحيدة التى تعمل بنظام المعالجة الابتدائية، وأن محطة التنقية الشرقية تعمل حالياً بكامل طاقتها.

يذكر أن 7 محطات فرعية تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، نجحت فى الحصول على شهادة معتمدة من الإدارة الفنية المستدامة «TSM».

وتتوزع تلك المحطات بين 5 محطات للرفع، ومحطتين للمعالجة فرعية، وجميعها تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

يشار إلى أن شهادة الـ TSM تغطى تطبيق متطلبات الجودة للإدارة الفنية المستدامة لمحطات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحى فى 5 مجالات: «السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والتشغيل والصيانة، ومراقبة وضبط الجودة فى مختبرات التحليل».

ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمات المقدمة فى مجال الأعمال الفنية، والتنظيمية، التى تجرى فى مرافق مياه الشرب، والصرف الصحى، والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية العالمية والمحلية، وأفضل الممارسات.