الصرف الصحى يؤرق مطروح

❏ تمهيد وتسوية نحو 620 كيلومترا لمنع تجمعات مياه الأمطارالمال – خاصانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح من تحديد 73 منطقة، بنطاق المحافظة من المحتمل وقوع السيول بها خلال فصل الشتاء الذى يبدأ بعد أسابيع.وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية هطول أمطار غزيرة كانت تقطع الطريق الدولى فى بعض ا

❏ تمهيد وتسوية نحو 620 كيلومترا لمنع تجمعات مياه الأمطار

المال – خاص

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح من تحديد 73 منطقة، بنطاق المحافظة من المحتمل وقوع السيول بها خلال فصل الشتاء الذى يبدأ بعد أسابيع.

وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية هطول أمطار غزيرة كانت تقطع الطريق الدولى فى بعض الأحيان، وحاولت المحافظة تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية لسرعة التعامل مع الأمطار، بالإضافة لشراء سيارات كسح وشفط المياه، ولوادر وأوناش من موازنة خطة المحافظة، لتلافى الخطر، ومنع تعطيل حركة السيارات على الطريق.

وكشف مصدر مسئول بالمحافظة لـ«المال» عن أن النسبة الأكبر من نقاط الخطر ومناطق تجمع السيول التى تم تحديدها تركزت فى نطاق عاصمة المحافظة «مدينة مرسى مطروح وبطريق مطروح – الإسكندرية»، لافتًا إلى أن عددها النهائى بلغ 52 منطقة.

وأشار المصدر إلى أن باقى المناطق تركزت بمدينة السلوم، وبطريق مطروح السلوم بواقع 19 موقعًا، فضلا عن موقعين بمنطقة سيوة.

ولفت إلى أن تحديد الأماكن المتوقعة لتجمع الأمطار بالمدن والطرق السريعة، يأتى بهدف تسهيل التعامل معها فور سقوط وتجمع مياه الأمطار، والتنسيق المباشر مع إدارة المرور المركزى، وتأمين الطرق استعدادًا لمواجهة السيول.

وكشف المصدر عن أنه تم تطهير مخرات السيول بمناطق مختلفة تشهد أمطارا غزيرة وبعضها الأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبرانى، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء بعض مخرات لمياه الأمطار لتصب فى البحر.

وقامت المحافظة بتجهيز غرف العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوانها العام، مع التواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى أى بلاغات فورية عن تجمعات مياه الأمطار، والتأكيد على تطهير مجارى السيول بالطرق السريعة والمدن ورفع التقارير اللازمة عن حالة الطقس والحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما طلبت المحافظة من رئيس قطاع الكهرباء فى مطروح ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية لفصل التيار الكهربائى فورا عن مناطق تجمع الأمطار؛ لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين.

وتأتى تلك الجهود قبل أيام قليلة على بداية موسم الأمطار، الذى يتزامن مع مخاوف من تداعياته المحتملة على المحافظة التى لديها أزمة فى شبكات الصرف الصحى، فضلا عن مناطق واسعة من المحافظة محرومة من الأساس من شبكات الصرف الصحى.

يشار إلى أن محافظة مطروح تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية المتخصصة لإنشاء عدد من محطات معالجة الصرف الصحى فى عدد من مراكزها هى سيوة، والعلمين، ومرسى مطروح، إلا أن تنفيذ الاتفاق يواجه بعض المشكلات منذ قرار المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، ما انعكس على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وفى سياق متصل، عقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مؤخرًا اجتماعًا، لمواجهة السيول والكوارث بديوان عام المحافظة، وطلب المحافظ رفع حالة الاستعداد القصوى، وتجهيز المعدات والسيارات بمدن المحافظة الثمانية بالتنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة المعنية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتفادى خطر السيول، وما يترتب عليها من آثار، على مستوى جميع المدن.

وشدد المحافظ على ضرورة استعداد مديرية الرى والموارد المائية لمواجهة السيول بتحديد المنسوب المناسب لترعة الحمام، تحسبًا لزيادة المياه بالترعة، مما لا يؤثر على تشغيل محطة جنوب العلمين.

وعلى صعيد التجهيزات الميدانية تسلمت محافظة مطروح سيارة حديثة بتكلفة 6,5 مليون جنيه، لديها القدرة على التعامل فى المناطق الغارقة بمياه الأمطار أو تجمعاتها، بحيث تقوم بشفط المياه ودفعها إلى مسافات تصل إلى أكثر 500 متر بعيدًا عن موقع التجمع.

وتسعى المحافظة للتعاقد مع سيارة أخرى خلال الفترة المقبلة للاستعانة بها فى حالة الطورائ، مع توفير سيارات الكسح فى جميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للتعامل مع أى مواقف طارئة تشابه الأمطار التى شهدتها المحافظة خلال العامين الماضيين.

وفى سياق متصل، انتهت المحافظة من تمهيد وتسوية نحو 620 كيلومترا منها 200 بالسلوم و420 بمدينة مرسى مطروح من الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية والمؤدية إليها، لمنع تجمعات مياه الأمطار بها، وتحولها إلى برك طينية خلال فصل الشتاء، وهو ما كان يعانى منه المواطنين خلال الأعوام السابقة.