الصرف الصحى تقوم بتطهير الشبكات بمناطق الدخيلة

معتز محمود قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بأعمال تطهير لبعض الشبكات بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية.وتضمنت أعمال التطهير المنطقة من شارع مسجد ناجي بالدخيلة حتى مقر نقطة الشرطة القديمة، وتتزامن تلك الأعمال مع سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بالإسكندرية. وقامت شركة الصرف ال

معتز محمود





قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بأعمال تطهير لبعض الشبكات بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية.

وتضمنت أعمال التطهير المنطقة من شارع مسجد ناجي بالدخيلة حتى مقر نقطة الشرطة القديمة، وتتزامن تلك الأعمال مع سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بالإسكندرية.

وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بجهود مكثفة، خلال الأسابيع الماضية، لاكتشاف أى عقبات أو مشكلات تعوق تصريف المياه من عدد من الشوارع والمنشآت المهمة بالمحافظة باستخدام نماذج محاكاة الأمطار.

وتم إجراء نماذج المحاكاة في بعض المناطق التي تعاني مشاكل في سقوط مياه الأمطار؛ بهدف التخلص من العيوب التي يمكن أن تظهر خلال تطبيق النماذج.