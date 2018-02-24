الصرف الصحى تفاوض منتجع أليكس ويست لزيادة توريدات المياه المعالجة

المال – خاص تتفاوض شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مع منتجع أليكس ويست غرب المحافظة، على زيادة كميات المياه المعالجة التى تبيعها يومياً للمنتجع، لرى المسطحات الخضراء به. وفى هذا السياق، قال الدكتور الهلالى عبد الهادى الهلالى، رئيس قطاع محطات المعالجة…

المال – خاص

تتفاوض شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مع منتجع أليكس ويست غرب المحافظة، على زيادة كميات المياه المعالجة التى تبيعها يومياً للمنتجع، لرى المسطحات الخضراء به.

وفى هذا السياق، قال الدكتور الهلالى عبد الهادى الهلالى، رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، إن الشركة دخلت فى مفاوضات حالياً مع إدارة مع منتجع أليكس ويست بهدف زيادة كميات المياه المعالجة التى تبيعها يومياً للمنتجع.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن كميات المياه المعالجة التى يجرى المفاوضات حولها بين الشركة وإدارة المنتجع تصل لنحو 25 ألف متر مكعب يتم توريدها بشكل يومى، لتلبية احتياجات التوسعات التى يجريها المشروع.

وأشار إلى أن هذه المفاوضات تأتى بعد أن تعاقدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مع منتجع أليكس ويست على توريد 4500 متر مكعب من المياه المعالجة التى تنتجها فى محطات المعالجة التابعة لها.

وأشار الهلالى إلى أن الطاقات المتاحة من محطات المعالجة التى تمتلكها الشركة تبلع 1.8 مليون متر مكعب يوميا، تتم معالجتها فى 25 محطة موزعة على جميع مناطق خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية.

ولفت إلى أن محطات المعالجة التى تمتلكها المحافطة جميعها ثانوية، باستثناء محطة التنقية الغربية، وهى الوحيدة التى تعمل بنظام المعالجة الابتدائية.

ودخلت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى مفاوضات مؤخراً مع بعض الشركات الأجنبية لتنفيذ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف الصحى تضاف إلى المحطات الموجودة، لتلبية الاحتياجات المطردة لاستهلاك المياه فى المحافظة.

وكشف اللواء محمود نافع، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه من المقرر اختيار الموقع الخاص بالمحطة الجديدة بالقرب من إحدى محطات الرفع التابعة للشركة، وبما يسهم فى توفير الطاقة المستخدمة فى عمليات الرفع والضخ، فضلا عن توفير الوقت.

ويقع مشروع أليكس ويست فى غرب الإسكندرية ومقام على مساحة 600 فدان مطلة على بحيرة مريوط من الكيلو 21 إلى 25، ومقسم إلى وحدات سكنية وفيلات ووحدات تجارية وعلاجية ويقع المشروع فى معظمه على بحيرة مريوط.