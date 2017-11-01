الصرف الصحى بالإسكندرية: ندرس إنشاء شبكة للتنبؤ بالسيول

❏ تنفيذ خطة للإحلال والتجديد بالموارد الذاتية و 60-50 مليون جنيه دعماً سنوياً من الدولة ❏ حصول 7 محطات على شهادة معتمدة من الإدارة الفنية المستدامة «TSM» ❏ نستخدم البدالات هذا العام لمواجهة تراكم المياه بأبو تلات بالعجمى ❏ ننسق مع «الرى» وإدارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب م

❏ تنفيذ خطة للإحلال والتجديد بالموارد الذاتية و 60-50 مليون جنيه دعماً سنوياً من الدولة

❏ حصول 7 محطات على شهادة معتمدة من الإدارة الفنية المستدامة «TSM»

❏ نستخدم البدالات هذا العام لمواجهة تراكم المياه بأبو تلات بالعجمى

❏ ننسق مع «الرى» وإدارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب موسم الشتاء

❏ لا وجود لشبكات منفصلة لتصريف مياه الأمطار منذ إلغائها قبل سنوات



معتز محمود

تدرس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنشاء شبكة حديثة للتنبؤ بالسيول والأمطار على مستوى المحافظة، على غرار الشبكة المصممة فى هولندا، والاستفادة من تلك التجربة بما يسمح للشركة بتقليل المخاطر الناتجة عن الأمطار التى تضرب المحافظة بعنف فى فصل الشتاء.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والعضو المنتدب، إن الشركة تدرس حالياً مع الجانب الهولندى بعض الدراسات الخاصة بتلك الشبكة المقترحة، متمنياً أن يتم التفاهم حولها سريعاً لتشابه محافظة الإسكندرية مع البيئة الهولندية.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن المباحثات مع الجانب الهولندى تتم بالتنسيق مع كلية الهندسة، رافضا الإفصاح عن تفاصيل تلك المباحثات فى الوقت الراهن، مكتفياً بالإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع كمنحة هولندية.

ولفت إلى أن هولندا لديها تجربة سابقة فى هذا الشأن، بعد تصميمها لشبكة مماثلة للتنبؤ بالأمطار لديها، وهو ما يمكن الاستفادة منه قريباً.

وأكد أنه يجرى حالياً التنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الرى، والتى تقوم برصد وتحليل بعض الخرائط التى توضح موقف الأمطار قبل 24 ساعة من حدوثها.

وتقع محافظة الإسكندرية فى الوسط بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط، مما يجعل المياه تحدها من أغلب الجوانب ويصعب عملية التخلص الآمن من المخلفات السائلة.

وأوضح أن عدم وجود شبكات منفصلة لتصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، لافتاً إلى أن تلك الشبكات تم إلغائها منذ عدة سنوات مع أعمال التوسعة التى حدثت بكورنيش المدينة.

ولفت إلى أن غياب هذه الشبكة يؤدى إلى صعوبة تصريف مياه الأمطار أو التخلص منها فى البحر، لأنها ستكون مختلطة بجزء من مياه الصرف الصحى.

وأشار إلى أن الشركة بدأت مبكراً الاستعداد لموسم الشتاء الجارى عقب انتهاء فصل الشتاء الماضى مباشرة، وتم فيها التطهير الميكانيكى بالمعدات والأجهزة لبعض الشبكات، واستخدام أسلوب التطهير اليدوى بالغطاسين فى شبكات أخرى.

وأوضح أن الشركة شرعت فى خطة الإحلال والتجديد للشبكات والمعدات لرفع كفاءتها بالموارد الذاتية، ووفقاً للمخصصات السنوية التى تحصل عليها من الدولة، والتى تتراوح من 50 – 60 مليون جنيه سنوياً.

ولفت إلى حصول 7 محطات تابعة للشركة على شهادة معتمدة من الإدارة الفنية المستدامة «TSM» ، منها 5 محطات رفع ومحطتى لمعالجة المياه.

وأضاف أن أبرز تلك المحطات هى محطات «أبيسات 2 و8 و10 وخورشيد والزوايدة، مشيراً إلى أن المحطات معتمدة من الوكالة الألمانية للتنمية.

يشار إلى أن شهادة الـ» TSM «تغطى تطبيق متطلبات الجودة للإدارة الفنية المستدامة لمحطات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحى فى خمسة مجالات: هى السلامة والصحة المهنية، إدارة الموارد البشرية، التشغيل والصيانة، ومراقبة وضبط الجودة فى مختبرات التحليل.

وقال إن الشركة تعمل على رفع معايير التشغيل للعاملين فيها داخل المحطات وفقاً لمعايير الوكالة الألمانية » GIZ « للحصول على الشهادات الجودة التى تمنحها.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات المقدمة فى مجال الأعمال الفنية والتنظيمية، التى تجرى فى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية العالمية والمحلية وأفضل الممارسات.

وفيما يخص نماذج محاكاة الأمطار، أشار «نافع» إلى أنه تم إجراء نماذج المحاكاة فى المناطق التى تعانى من مشكلات فى سقوط مياه الأمطار، وأن الهدف من تطبيق تلك النماذج هو معالجة العيوب التى تظهر خلال التطبيق.

وأوضح أنه فيما يخص كوبرى «مصطفى كامل الجديد» الذى تم إنشائه على كورنيش المدينة، وتشغيله مؤخراً فقد تم اكتشاف بعض العيوب فى تصريف المياه، والتى ظهرت أثناء تطبيق نموذج المحاكاة، وتم الانتهاء من إصلاحها بهدف التخلص من أكبر قدر من المياه فى أقل وقت ممكن.

ولفت إلى أن الشركة ستستخدم البدالات هذا العام للتغلب على مشكلة تراكم مياه الصرف الصحى والأمطار بنطاق منطقة أبو تلات بالعجمى.

وأشار إلى أنه أنه يتم تنفيذ «المشروع القومى لتوصيل خدمة شبكة الصرف الصحى لمنطقة أبو تلات بحرى ، منذ عام 2016 بعد موافقة رئيس الوزراء على تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه للمشروع ، ويقوم بتنفيذه الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب.

وكشف «نافع» عن أنه تم دعم الشركة بسيارة لمواجهة السيول تساوى قوة 35 سيارة شفط، وتم التنسيق مع الرى وإدارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطه، فضلا عن تدبير سيارة مماثلة من إحدى المحافظات على سبيل الإعارة لمواجهة موسم الشتاء.

واعترف بوجود بعض المشكلات فى الصرف الصحى لدى قرى تقع خلف قسم المنتزة ثالث، ويقوم بعض الأهالى فيها بإلقاء الصرف الخاص بهم على مصرف زراعى تمت تغطيته.

وأشار إلى أنه سيتم تحرير مخالفات لهؤلاء المخالفين، لافتاً إلى أنه لا يجب إلقاء صرف زراعى على المصرف، موضحا أنه تجرى دراسات لبحث مدى إمكانية خدمة المواطنين على شبكة الصرف الخاصة بهم .

وكشف أن شركته هى معنيه فقط بتشغيل وصيانة المحطات والمنشآت التى ينشئها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ويسلمها للشركة للإدارة وأنها ليست هى المسئولة عن التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الإسكندرية، قد كلف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والعضو المنتدب ، بإدارة التعامل مع منظومة مياه الأمطار بالمحافظة، وتولى مسئولية التنسيق مع جميع الجهات المشتركة فى المنظومة.

ويشمل التفويض استقبال الإنذار ورفع أوضاع الاستعداد وتنفيذ خطة الانتشار لجميع سيارات ومعدات المنظومة، و أن تكون شركة الصرف الصحى هى المسئولة عن أعمال الإصلاح والصيانة والتشغيل والإمداد بالوقود لهذه المعدات طوال موسم الأمطار (2018/2017) اعتبارا من أول أكتوبر الماضى حتى نهاية مارس 2018 .

وأشار إلى أن الشركة تبحث عن وسائل للاستفادة بالمياه المعالجة من المحطات التى تمتلكها، والتى يصل عددها إلى 25 محطة معالجة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى تدبير احتياجات المنشآت المتركزة فى مناطق الساحل الشمالى، لتخفيف الاعتماد على مياه ترعة الحمام.

وكشف عن وجود مفاوضات حالية مع بعض المنشآت السياحية والفندقية لتوريد المحطات المعالجة إليها وبيعها لرى المسطحات الخضراء .

وأشار «نافع» إلى أن المنتج اليومى لكميات الحمأة التى تنتج من مخلفات محطات المعالجة التابعة للشركة تتراوح من ألف إلى ألفين طن يومياً، لافتاً إلى أن تلك الكميات يتم نقلها إلى لموقع «9 ن» غرب المدينة لمعالجتها والتخلص منها.

وأضاف أن إجمالى كميات الحمأة التى وصلت للموقع حتى الآن تبلغ نحو 70 ألف طن، لافتاً إلى أن شركته بدأت فى تجهيز الحمأة بالموقع، تمهيداً لبدء توريدها لإحدى شركات الأسمنت وفقاً لبعض المواصفات المطلوب توافرها بهذه الكميات قبل توريدها.

وأشار إلى أن منتج الحمأة الموجود بموقع «9ن» من المقرر أن يتم توريده إلى مصانع الأسمنت بعد عمليات الفرد والكمر بنحو شهرين، نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة به والتى تصل إلى %80، فى حين تطلب مصانع الأسمنت هذه النسبة عند %20 فقط وهو ما يتم تجهيزه بالموقع.

يذكر أنه تمت إعادة تشغيل موقع «9 ن» بغرب الإسكندرية فى مايو الماضى بعد توقف دام لعدة سنوات، ما تسبب خلال تلك السنوات فى إحداث آثار سلبية على المحافظة.