الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف نماذج محاكاة الأمطار قبل الشتاء

لاكتشاف أى مشكلات تعوق تصريف المياه من الشوارع والمنشآت المهمة معتز محمود كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جهودها، خلال الأسابيع الماضية، لاكتشاف أى عقبات أو مشكلات تعوق تصريف المياه من عدد من الشوارع والمنشآت المهمة بالمحافظة باستخدام نماذج محاكاة الأمطار. وتم إجراء ن

لاكتشاف أى مشكلات تعوق تصريف المياه من الشوارع والمنشآت المهمة



معتز محمود

كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جهودها، خلال الأسابيع الماضية، لاكتشاف أى عقبات أو مشكلات تعوق تصريف المياه من عدد من الشوارع والمنشآت المهمة بالمحافظة باستخدام نماذج محاكاة الأمطار.

وتم إجراء نماذج المحاكاة في بعض المناطق التي تعاني مشاكل في سقوط مياه الأمطار؛ بهدف التخلص من العيوب التي يمكن أن تظهر خلال تطبيق النماذج.

قال مصدر مُطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم تطبيق نماذج المحاكاة بكوبري”مصطفى كامل الجديد” الذى تم إنشاؤه على كورنيش المدينة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف عدد من العيوب مع تنفيذ التجربة.

وأضاف، لـ”المال”، أنه يجرى العمل للانتهاء من العيوب التي ظهرت أثناء تطبيق نموذج المحاكاة، وأن الهدف من هذه الأعمال التخلص من أكبر قدر من المياه في وقت صغير.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الرى والتى تقوم برصد وتحليل بعض الخرائط التى توضح موقف الأمطار قبل 24 ساعة من حدوثها.

ولفت المصدر إلى أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال المحاكاة لكوبري كليوباترا ومتابعة خط سير المياه للنفق وحث العاملين بالمنطقة على المتابعة أولًا بأول للاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وأوضح أن منطقة كارفور والدون تاون والتى كانت من أهم مناطق تجمع الأمطار فى السنة قبل الماضية خضعت أيضًا لتجربة محاكاة.

وتابع: تم الطلب من القائمين على المحاكاة من مديرين ومهندسين وعمال وسائقين، بالتفاني والإخلاص والانضباط فى العمل وارتداء الملابس الوقائية أثناء فترة العمل ورفع حالة الطوارئ إلى الحالة القصوى استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

وكشف أنه تم دعم الشركة بسيارة لمواجهة السيول، وتم التنسيق مع الرى وادارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطها، فضلًا عن تدبير سيارة مماثلة من إحدى المحافظات على سبيل الإعارة لمواجهة موسم الشتاء.

ونوّه بأنه تم مؤخرًا عقد الاجتماع الأول للغرفة باسم غرفة التعامل ومجابهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية “مجابهة شتاء 2017/ 2018” برئاسة اللواء أحمد متولى، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية.

وتم، خلال هذا الاجتماع، استعراض الاستعدادات لمواجهة للشتاء من اللواء أ.ح محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والذى أكد أنه سيتم الربط بين جميع المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة عن طريق اللا سلكى بقيادة غرفة عمليات المحافظة.

وأوضح أنه تم كذلك عمل مجموعة على الواتس للتواصل وحل المشكلات ونقل صور المواقع وحلها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن استعدادات شركة الصرف الصحى لمواجهة النوات المصاحبة للأمطار المتوقعة شملت تطهير الخطوط بطول 4300 كم تقريبًا فى الفترة من 30/3 وحتى 1/6.

وتابع: وتم التطهير للمحطات والمجمعات ثم إعادة التطهير للخطوط والمجمعات من أول سبتمبر، وتم التنسيق مع الرى وإدارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي، منذ عدة أسابيع لاستقبال فصل الشتاء؛ لعدم تكرار أزمة غرق المدينة، التي وقعت فى أكتوبر من العام قبل الماضي.